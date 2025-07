La 'gran coalición' presta un apoyo crítico a Von der Leyen frente a la moción de censura de la derecha radical

"Lo que acabamos de escuchar del señor Piperea ha sido claro y evidente para todos: un discurso sacado directamente del manual más antiguo de los extremistas. Una estrategia que busca polarizar a la sociedad y minar la confianza en la democracia, recurriendo a acusaciones falsas sobre presunta manipulación electoral", se ha defendido la presidenta en su discurso ante el pleno.

"También pretende reescribir la historia reciente, ignorando cómo Europa logró superar con éxito la pandemia global, desde el desarrollo de las vacunas hasta el plan NextGenerationEU. Además, difunde teorías conspirativas ya desmentidas sobre supuestos mensajes de texto", sostiene Von der Leyen.

"Aquí hay una disyuntiva clara: podemos seguir a Piperea en su mundo de conspiraciones y complota oscuros contra lo que él llama 'Bruselas', o podemos denunciar sin ambigüedades lo que realmente es: un intento burdo de dividir a nuestras instituciones y enfrentar a las fuerzas proeuropeas y democráticas de esta Cámara", ha clamado la presidenta.

"Votaremos de forma unánime en contra de esta moción de censura el jueves", asegura el presidente del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, que ha elogiado el "liderazgo" de la Comisión Von der Leyen durante la pandemia. A su juicio, los promotores son "marionetas de Vladímir Putin" y la iniciativa va "en contra de la seguridad de Europa".

"Como presidenta del grupo socialdemócrata quiero dejar claro desde el primer momento que esta moción liderada por la extrema derecha no contará con el voto a favor de mi grupo. No porque defendamos todo el rumbo de la Comisión, sino porque no vamos a regalar ni un solo voto a quienes, como Orban, como Le Pen o Abascal, quieren destruir la UE", ha alegado la española Iratxe García.

No obstante, García se ha quejado de las últimas iniciativas desregulatorias de Von der Leyen que relajan las normas medioambientales. Y en concreto de haber retirado la directiva contra el 'ecopostureo' a petición exclusiva del PPE, sin haber tenido en cuenta al resto de fuerzas de la 'gran coalición'.

"¿A quién le debe su apoyo? ¿Dónde quedó el compromiso que le dio la mayoría preeuropea?", le ha espetado a Von der Leyen la líder de los socialistas europeos. También los liberales de Renew y los Verdes le han reprochado a la alemana que no les tenga suficientemente en cuenta.

"Señora presidenta, se enfrenta hoy al callejón sin salida al que han llegado usted y su familia política por haber permitido que el PPE favorezca alianzas puntuales con la extrema derecha. Así que se lo pregunto claramente: ¿quiénes son sus aliados? Porque hay que escoger", le ha dicho la líder de Renew, Valérie Hayer.

"En esta Cámara no hay una mayoría de izquierdas, pero tampoco hay una mayoría de derechas. Lo que sí existe es una mayoría de partidos de centro y partidos democráticos proeuropeos. Trabajemos sobre esa base. Tenemos mucho trabajo que hacer juntos", ha reclamado a Von der Leyen el copresidente de los Verdes, Bas Eickhout.

Von der Leyen ha concluido su discurso apelando directamente "a todas las fuerzas proeuropeas y prodemocráticas de esta Cámara". "Sé que no siempre estamos de acuerdo en cada detalle de cada propuesta que ha presentado esta Comisión", ha admitido.

"Y no puedo prometer que siempre coincidiremos en todo en el futuro. Pero lo que sí puedo prometer es que siempre estaremos dispuestos a buscar el compromiso y a trabajar por la unidad", ha asegurado la presidenta.