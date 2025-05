La Unión Europea presiona a Rusia con más sanciones antes de la reunión en Turquía para negociar la tregua en Ucrania

Sin un "cara a cara", no habrá negociación. Esa era la postura adoptada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante la posibilidad de entablar conversaciones de paz directas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en un encuentro que podría —o no— celebrarse este jueves en Turquía. Y podría celebrarse o no, porque todo, por ahora, sigue en el aire. Por un lado, Putin confirmó el miércoles por la noche que no acudirá a dicha cita y enviará en su lugar una delegación, sin embargo, Zelenski ya se encontraba en un avión rumbo a Ankara cuando se conoció la noticia.

Fue el propio Putin quien, en un inusual discurso televisado, propuso retomar las negociaciones directas con las autoridades ucranianas. Zelenski aceptó y emplazó al líder del Kremlin a viajar a Estambul para mantener una conversación de tú a tú. Sin embargo, el Kremlin evitó pronunciarse sobre la invitación y no confirmó quién integraría la delegación rusa. Así, no es de extrañar que numerosos analistas consideren esta actitud como una maniobra del Kremlin para ganar tiempo y mantener el favor de Donald Trump, quien —con estrategias de dudosa moralidad y con una clara inclinación hacia Moscú— está intentando impulsar las negociaciones.

Ante esta ambigüedad, Zelenski trazó una línea firme: viajaría a Turquía, sí, pero solo para hablar directamente con Putin. De lo contrario, no habría diálogo alguno. Para el líder ucraniano, que el presidente ruso decida no presentarse es una prueba más de que, tras la fachada diplomática, no existe un verdadero interés en detener la guerra. "Creo que si Putin no se presenta a la reunión, será el punto definitivo que demostrará que no están listos para terminar la guerra", aseguró Zelenski en un encuentro con medios este martes. Lo cierto es que esta estrategia también pretende presionar a Estados Unidos para que abandone su ambivalencia y ejerza mayor presión sobre Moscú.

El presidente de Ucrania, Zelenskiy, celebra una conferencia de prensa en Kiev. Reuters

El órdago del presidente ucraniano, que los rusos tratan de sortear con el silencio, llega justo cuando la Unión Europea ha reiterado su apoyo sin fisuras a Ucrania. Y no sólo eso. El sábado, los líderes de Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido —las cuatro mayores potencias europeas aliadas de Kiev— viajaron a la capital ucraniana para respaldar el principal reclamo previo a sentarse en la mesa de negociación: una tregua incondicional de 30 días que comience el próximo lunes. El presidente de Estados Unidos ha respaldado este plan, que Rusia, por ahora, ha rechazado y al que respondió bombardeando la capital ucraniana.

La exigencia europea, además, vino acompañada de un aviso claro: si las conversaciones fracasan, los aliados redoblarán la presión económica sobre Rusia mediante nuevas sanciones. Y no solo eso: también contarán con el respaldo de Washington. Como muestra, este mismo miércoles, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron por unanimidad –es decir, con la participación de países reticentes como Hungría o Eslovaquia– su decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia como represalia por su guerra de agresión contra Ucrania, confirmaron fuentes diplomáticas a este periódico.