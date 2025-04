La UE también decreta una pausa de 90 días en su contragolpe arancelario contra EEUU para negociar con Trump

La Unión Europea responde a la pausa parcial de 90 días decretada por Donald Trump en sus 'aranceles recíprocos' con otro gesto de buena voluntad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha decretado este jueves una tregua que también durará tres meses en la aplicación del primer paquete de medidas de represalia que los Veintisiete aprobaron este miércoles, y que iban a entrar en vigor el 15 de abril. El objetivo es dejar espacio para una solución negociada, que hasta ahora ha resultado imposible pese a los esfuerzos de Bruselas.

"Hemos tomado nota del anuncio del presidente Trump y queremos darle una oportunidad a las negociaciones. Mientras ultimamos la adopción de las contramedidas de la UE que recibieron un fuerte apoyo de nuestros Estados miembros, vamos a suspenderlas durante 90 días", ha dicho Von der Leyen en un breve comunicado. Las represalias fueron validadas de forma casi unánime por las capitales, con el único 'no' de Hungría.

Este primer paquete de medidas consistía en un recargo arancelario del 25% a toda una serie de productos icónicos estadounidenses -como los vaqueros Levi's, las motos Harley-Davidson o la soja- por valor de 21.000 millones de euros. Las nuevas tasas iban a entrar en vigor en tres fases: la primera a partir del próximo martes, la segunda desde el 15 de mayo y la última en diciembre.

Se trataba de la respuesta de la UE a los aranceles del 25% que Trump impuso al acero y al aluminio comunitarios, que se aplican desde mediados de marzo y no se han suspendido. Pese a la tregua anunciada por la Casa Blanca, EEUU mantiene también un arancel general del 10% a los productos europeos y otro 25% a los coches y piezas de automóviles.

Aunque la mayoría de las tasas de Trump contra la UE seguirán aplicándose durante los 90 días de tregua, Bruselas ha decidido congelar su primer contragolpe con el fin de darle una nueva oportunidad a las negociaciones. No obstante, Von der Leyen ha avisado de que estos aranceles se aplicarán cuando venza la tregua si el diálogo no da resultado. "Si las negociaciones no son satisfactorias, entrarán en vigor nuestras contramedidas", ha afirmado.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario sigue preparando un segundo paquete de represalias mucho más potente por los aranceles recíprocos y los recargos a los coches. Estas medidas también entrarán en vigor si la negociación fracasa. "Continúan los trabajos preparatorios sobre nuevas contramedidas. Como he dicho anteriormente, todas las opciones siguen sobre la mesa", ha avisado la presidenta.

"Nuestra estrategia no ha cambiado. Nos estamos preparando para todos los escenarios. Todos nuestros instrumentos están sobre la mesa. Queremos hablar con los americanos. Queremos lograr acuerdos que beneficien a ambas partes. Les hemos ofrecido cero por cero (aranceles) en productos industriales. Creemos que podemos alcanzar todo tipo de resultados beneficiosos para ambas partes que evitarían los aranceles, que nos parecen perjudiciales y contraproducentes", ha explicado el portavoz de Comercio, Olof Gill.

"No vamos a hacer nuevos anuncios de momento porque estamos en pausa. Una pausa significa una pausa. Vamos a parar, tomarnos un tiempo para pensar, tomarnos un tiempo para analizar, tomarnos un tiempo para reflexionar. Hablaremos con nuestros Estados miembros, con nuestra industria y refinaremos nuestra estrategia si es necesario. Pero nuestro objetivo principal sigue siendo consieguir que los estadounidenses se sienten a la mesa para conversar y llegar a acuerdos", sostiene el portavoz.

Bruselas no recibió el miércoles por la noche ninguna comunicación de Washington sobre la decisión de Trump de decretar una pausa de 90 días. La primera reacción oficial de Von der Leyen no ha llegado hasta este jueves a las 8:30 horas y en ese momento la presidenta, que dirige la política comercial de la UE en nombre de los 27, todavía no había decidido qué hacer con las represalias comunitarias. La alemana se mantiene en contacto constante con los jefes de Estado y de Gobierno, según explica su equipo.

En su primera reacción, Von der Leyen se limitaba a expresar su "satisfacción" por el anuncio de Trump, por considerar que constituye "un paso importante hacia la estabilización de la economía mundial". "Unas condiciones claras y predecibles son esenciales para que el comercio y las cadenas de suministro funcionen", sostiene la presidenta.

"Los aranceles son impuestos que sólo perjudican a las empresas y a los consumidores. Es por eso que he defendido constantemente un acuerdo arancelario de cero por cero entre la UE y EEUU. La UE mantiene su compromiso de mantener negociaciones constructivas con EEUU, con el objetivo de lograr un comercio sin fricciones y mutuamente beneficioso", ha insistido Von der Leyen.

Al mismo tiempo, Bruselas sigue "centrándose en diversificar sus acuerdos comerciales, colaborando con países que representan el 87% del comercio mundial y comparten nuestro compromiso con un intercambio libre y abierto de bienes, servicios e ideas". El último pilar de la estrategia de la UE es "eliminar las barreras en nuestro propio mercado único", aunque tampoco aquí ha habido avances destacables en los últimos meses o años.