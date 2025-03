Zelenski se aferra a la tregua parcial acordada por Trump y Putin para mantener el apoyo militar de Estados Unidos

El teléfono sonó este miércoles hacia las once menos veinte de la mañana en Washington. Seis horas más en Kyiv. Descolgaron Donald Trump y Volodímir Zelenski, que comenzaron a hablar. Era la primera vez que lo hacían desde que el pasado viernes 28 de febrero el mandatario estadounidense y su vicepresidente JD Vance abroncaron al líder ucraniano frente a las cámaras de televisión en el Despacho Oval. "Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial", le espetó Trump. "¿Has dado las gracias una sola vez?", le reclamó Vance. Acorralado, Zelenski abandonó la Casa Blanca por la puerta de atrás. Sin firmar el acuerdo sobre tierras raras y minerales críticos. Sin asegurarse el apoyo de Estados Unidos en la guerra defensiva que libra contra Rusia.

El tono de la conversación telefónica de este miércoles nada tuvo que ver con aquel episodio, sin embargo. "Acabamos de mantener una excelente conversación telefónica con el presidente Zelenski de Ucrania", avanzó Trump en su plataforma Truth Social. "Ha durado aproximadamente una hora. Gran parte de la conversación se basó en la llamada realizada ayer con el presidente Putin para alinear tanto a Rusia como a Ucrania en cuanto a sus peticiones y necesidades", explicó.

"Estamos muy bien encaminados", insistió el mandatario estadounidense, que delegó en su secretario de Estado, Marco Rubio, y su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, la "descripción precisa de los puntos tratados" en la conversación con Zelenski. Según adelantó Bloomberg, el presidente ucraniano se comprometió a detener los ataques contra las infraestructuras energéticas rusas, la única condición del alto el fuego inicial de treinta días propuesto por Trump que Putin aceptó ayer durante su conversación con el mandatario estadounidense.

"La diplomacia del alto el fuego es difícil, es dura. Pero estamos yendo y viniendo a todos los niveles hacia un alto el fuego e impulsando a ambas partes hacia el final de esta guerra", trasladó a la prensa Waltz desde la Casa Blanca.

Minutos antes de que empezara la conversación entre Trump y Zelenski, Rusia y Ucrania efectuaron el intercambio de 175 prisioneros de guerra que Putin acordó ayer con el presidente estadounidense, además de otros 22 soldados ucranianos "gravemente heridos" liberados como gesto de buena voluntad del presidente ruso hacia Trump, de acuerdo con el Kremlin. El propio Zelenski confirmó el canje a través de la red social X, donde anunció que "todos ellos recibirán inmediatamente la asistencia médica y psicológica necesaria". Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso agradeció la mediación de "carácter humanitario" de Emiratos Árabes Unidos para cerrar el acuerdo.

Zelenski confirmó por la mañana que hablaría con Trump sobre el alto el fuego entre su país y Rusia que Putin rechazó ayer en una llamada telefónica con el mandatario estadounidense. El enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que viajó la pasada semana a Moscú para reunirse con el presidente ruso, describió la conversación telefónica que Trump y Putin mantuvieron ayer como "épica, transformadora". Pero el exagente del KGB sólo se comprometió a dejar de bombardear las plantas de energía de Ucrania durante treinta días.

En una rueda de prensa conjunta en Helsinki con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Zelenski declaró que las promesas de Putin no eran suficientes y que Ucrania proporcionaría un listado de centrales energéticas que esperaba que Washington y sus socios contribuyeran a vigilar. "De verdad deseo que haya supervisión. Pero considero que el principal responsable de este control debería ser Estados Unidos", expresó, agregando que Kyiv estaba dispuesto a comprometerse con la tregua. "Si los rusos no atacan nuestras infraestructuras, nosotros, sin duda, no golpearemos las suyas".

El Kremlin informó que Rusia había detenido sus ofensivas contra el sistema energético ucraniano tras una conversación telefónica entre Putin y Trump, y que había derribado sus propios drones dirigidos a territorio ucraniano mientras aún estaban en el aire. Durante la llamada, Putin accedió a suspender temporalmente los bombardeos contra instalaciones energéticas ucranianas, pero se negó a aceptar un cese de hostilidades total de 30 días, como Trump esperaba que fuera el primer paso hacia un acuerdo de paz definitivo.

No obstante, las autoridades ucranianas confirmaron que drones rusos dañaron dos hospitales en la región nororiental de Sumi y afectaron la infraestructura ferroviaria en Dnipropetrovsk, al sureste del país, además de la red eléctrica de Sloviansk. Zelenski sostuvo que el ataque, que según su fuerza aérea incluyó 145 drones, demostraba que "las declaraciones de Putin son muy distintas de la realidad" y solicitó que Occidente mantuviera el respaldo militar a Ucrania.

Las fuerzas ucranianas aseguraron haber destruido 72 aeronaves no tripuladas, mientras que Moscú declaró que sus unidades de defensa aérea derribaron 57 drones enemigos, sin especificar el número total lanzado. Rusia también informó que Ucrania había atacado una estación de bombeo de petróleo en su territorio meridional.

"La respuesta a las iniciativas de paz del presidente Trump fue la llegada de 150 drones Shahed, construidos por rusos con planos iraníes, dirigidos contra infraestructuras civiles", denunció en este sentido el asesor de Zelenski, Myjailo Podolyak. "Tiendo a creer que Putin está actuando de buena fe", declaró, por su parte, Witkoff. "Ayer le dijo al presidente que iba a operar de buena fe y le tomo la palabra".

El diálogo de Zelenski con Trump ha sido el primer contacto directo conocido entre ambos desde su desencuentro en la Casa Blanca el mes pasado, que puso en riesgo la relación entre Kyiv y su mayor aliado militar. El mandatario ucraniano prometió que recabaría más información sobre los asuntos tratados entre Trump y Putin, y que su Gobierno prepara una nueva ronda de reuniones con representantes estadounidenses para discutir los aspectos técnicos de la tregua parcial.

Durante la visita oficial de Zelenski, Stubb señaló que la conversación entre Trump y Putin constituyó un avance positivo, pero que Rusia debería enfrentar presión si no aceptaba la suspensión de hostilidades sin condiciones. "Si el Kremlin se niega a aceptar, debemos reforzar nuestro apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para convencerla de volver a la mesa de negociación".

Antes de que Trump y Zelenski conversaran, Waltz confirmó haber mantenido otra llamada telefónica con su homólogo ruso Yuri Ushakov. Los negociadores estadounidense y ruso, que coincidieron en febrero en Riad durante la primera toma de contacto entre la Administración Trump y el Kremlin, volverán a verse las caras. Según Waltz, ambos acordaron reunir a sus respectivos equipos técnicos "en los próximos días" en la ciudad saudí. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no descartó un encuentro bilateral entre Putin y Trump en Arabia Saudí. "Pero todavía no hay datos concretos sobre este asunto", puntualizó este miércoles en declaraciones a la agencia estatal de noticias rusa TASS.