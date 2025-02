Apartado de las conversaciones que están teniendo lugar en Riad, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski viaja este martes a Turquía para verse con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. El encuentro se celebrará en el complejo presidencial de Ankara. Según un portavoz del Gobierno turco, entre los temas a tratar estarán una revisión a fondo de "todos los aspectos" de las relaciones bilaterales para "reforzar la cooperación" y la exploración de "los últimos acontecimientos" en política internacional.

Zelenski estuvo el lunes en Emiratos Árabes Unidos, donde sentenció que Kiev rechazará cualquier acuerdo del que no sea partícipe, en referencia a la cumbre EEUU-Rusia: "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados".