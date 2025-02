La UE responderá a los "ilegales" aranceles de Trump y protegerá sus "intereses" frente a las "medidas injustificadas"

Bruselas responderá a la guerra comercial iniciada por Donald Trump. La Comisión Europea ha anunciado este lunes que "protegerá los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores" europeos frente a las "medidas injustificadas" tras el anuncio del presidente de EEUU de imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio.

Por el momento Bruselas no ha recibido ninguna notificación oficial de estos aranceles, aunque no ha dudado en calificarlos de "ilegales" y "económicamente contraproducentes". A pesar de ello afima en un comunicado que "la UE no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles a sus exportaciones" y que, de ser así, "reaccionaremos".

Algunos Estados miembro, como Francia, ya han exigido que la Comisión Europea imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata como represalia. "No hay que tener la más mínima duda cuando se dañan nuestros intereses", ha señalado el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Trump anunció anoche aranceles al aluminio y al acero -que ya impuso a la UE en su primer mandato- "en todos los países" desde este mismo lunes y ha advertido que anunciará otros más a lo largo de esta semana en respuesta a las medidas de "represalia" adoptadas por otros países. "Es muy sencillo, si nos cobran, les cobramos", ha dicho.

"Ilegal"

Ante esto, Bruselas ha dejado claro que de ser así "responderemos para proteger los intereses de los negocios, trabajadores y consumidores europeos de cualquier medida injusticada".

Recalca, también, que toda imposición de tarifas "sería ilegal y económicamente contraproducente, especialmente dadas las cadenas de producción profundamente integradas que la UE y Estados Unidos establecieron a través del comercio y la inversión transatlánticos".

La Comisión Europea, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, argumenta que los aranceles "son esencialmente impuestos" y que, de imponer estos gravámenes, la nueva Administración Trump "estaría gravando a sus propios ciudadanos, elevando los costes para las empresas y alimentando la inación".

El Ejecutivo comunitario advierte, asimismo, de que los aranceles "aumentan la incertidumbre económica y perturban la eficiencia y la integración de los mercados globales".

Kees Torn Qué son los aranceles que ha impuesto Donald Trump y cómo afectan a la economía

Francia exige aranceles

Ante el anuncio de Trump, Francia ha sido el primer país de la UE en reaccionar. Así, ha exigido a la Comisión Europea responder con aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata.

El ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha recordado que Trump "ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces replicamos y ahora replicaremos de nuevo", y que es la Comisión Europea la encargada de decidir a qué productos impone esos aranceles.

Si bien el Barrot ha negado querer iniciar una guerra comercial con EEUU ha recordado, en una entrevista a la cadena TF1, que "Bruselas nos dijo que estaba lista para responder cuando llegara el momento". "Y ese momento ha llegado. (...) No hay que tener la mínima duda cuando se dañan nuestros intereses", ha afirmado para dejar claro que "a nadie le interesa entrar en un conflicto comercial con la UE" y que "no debemos tener duda alguna a la hora de defender nuestros intereses".

China

Desde China su portavoz de Exteriores Guo Jiakun ha opinado que "no hay ganadores en las guerras comerciales" y que "el proteccionismo no tiene salida".

Asimismo, señaló que China se opone a la politización de cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas y que, en contraposición, la intención de Pekín ha sido siempre "crear un entorno empresarial internacionalizado, basado en el derecho y orientado al mercado".



"El mercado chino trata a todos los países por igual y está igualmente abierto a empresas de todos los países", indicó.

China es el mayor exportador de acero del mundo, con más de 100 millones de toneladas en 2024, pero EEUU no está entre sus principales compradores, ya que el país norteamericano apenas importó del país asiático alrededor del 1,8% de su total de compras, según la base de datos sobre estadísticas comerciales de Naciones Unidas Comtrade.



En cuanto al aluminio, EEUU importó el 3% de su total de compras desde China.