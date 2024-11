Rusia se reafirma: "Washington mantiene su convicción de mantener esta peligrosísima escalada en Ucrania"

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, asegura que Rusia constata el empeño de Estados Unidos de continuar agravando la escalada en Ucrania. "Respecto a la situación en Ucrania, llevamos a cabo periódicos intercambios por canales cerrados. Debo decirles que la posición de Washington desde el punto de vista de su convicción sobre la necesidad de mantener esta peligrosísima escalada prácticamente no cambia pese a los riesgos asociados", dijo.

Riabkov alertó que un incremento de las tensiones podría conducir a una posible ruptura de relaciones diplomáticas. "Nosotros nunca somos los primeros en dar este tipo de pasos de escalada, pero admito la posibilidad de un paso así si en el intento de presionarnos Occidente deja a un lado los últimos escrúpulos y se lanza hasta las últimas consecuencias", indicó.

Aunque matizó que esto no significaría "una respuesta automática" ya que "la opción de la ruptura puede ser estudiada sin predeterminar cómo terminará el estudio de esta situación", sí dejó en claro que la ruptura diplomática ocurriría "sin lugar a dudas" si Estados Unidos impulsaba "una dramática escalada" en el frente ucraniano.

Eso sí, dejó abierta la puerta al diálogo si el candidato vencedor en las elecciones presidenciales de EEUU, Donald Trump, ofrece propuestas para solucionar el conflicto en Ucrania. "Atendemos con extrema atención, responsabilidad y minuciosidad cualquier idea propuesta en esta esfera", dijo en declaraciones a la agencia rusa Interfax, al poner como ejemplo la propuesta de paz de China y Brasil.

Señaló que "si del lado estadounidense llegan señales de que tienen una idea de cómo avanzar hacia una solución y no en la dirección de continuar inyectando al régimen de Kiev con todo tipo de ayuda esperando que esto conduzca a la derrota estratégica de Moscú, nosotros sin lugar a dudas nos empeñaremos al máximo para analizarla y dar una respuesta".

Sostuvo que Rusia valorará la gestión del venidero presidente por sus acciones concretas y no por sus declaraciones o promesas. "Pienso que algunas de sus declaraciones respecto a una solución super rápida de la situación en Ucrania no son más que retórica, no más que un modo de llamar atención adicional durante la campaña electoral", dijo, al expresar su convicción de que "no existe una solución fácil a este problema".

Lo que sí dejó claro es que Rusia no cambiará sus objetivos respecto a Ucrania, ya que "no tenemos dudas coyunturales y no subordinamos nuestros intereses al cambio de dueño del Despacho Oval de la Casa Blanca".