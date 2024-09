La nieta de Mussolini abandona el partido de Meloni por Forza Italia: 'Es demasiado extremista'

La nieta del dictador italiano Benito Mussolini que hasta ahora militaba en el partido ultradrechista Hermanos de Italia (FdI), Rachele, ha dejado la formación de la primera ministra, Giorgia Meloni, para pasarse a la conservadora Forza Italia, más en linea con su "sensibilidad moderada y centrista" .



La concejala más votada en el Ayuntamiento de Roma con FdI considera que la formación de Meloni tiene posiciones demasiado extremistas en particular sobre los derechos civiles y se siente más cómoda en el partido fundado por Silvio Berlusconi y que ahora lidera el vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, según ha revelado este jueves el diario Repubblica.



"Doy las gracias a FdI por haber creído en mí y haberme apoyado durante dos candidaturas, el afecto y la estima permanecen, pero para mí ha llegado el momento de pasar página y unirme a un partido que siento más cercano a mi sensibilidad moderada y centrista", ha dicho Mussolini.



La nieta del Duce dos veces elegida concejala en las elecciones municipales en Roma, en la última como la más votada, mantiene diferencias con los ultras de Meloni, como ocurrió en agosto pasado con la polémica en torno al carácter intersexual de la boxeadora argelina Imane Khelif y que calificó de "una campaña denigratoria", según el diario.



Khleif ganó la medalla de oro en los Juegos de París y, tras la retirada de su rival italiana Angela Carini, Meloni, que dijo que esa confrontación no se hizo en igualdad de condiciones.



Rachele, hija de Romano, el cuarto hijo del dictador, y hermanastra de la exeurodiputada Alessandra, también se había mostrado en el pasado contraria a mantener la llama tricolor, uno de los emblemas del Movimiento Social italiano, heredero del partido fascista de su abuelo, como símbolo de FdI.



En junio pasado se había hablado de su candidatura a las elecciones europeas, que finalmente no se concretó por decisión propia. Entonces aseguró, en el Corriere dell, que aunque estaba orgullosa de su apellido por su padre, un destacado musico de jazz, "solo se habría hablado de mi nombre y habrían dicho:' Meloni pone de candidata a la nieta del Duce'"