El mensaje de la nieta de Mussolini a Giorgia Meloni: "Eres mi ejemplo, te admiro y te respeto"

"A pesar de mi apellido, soy una mujer moderna y de mente muy abierta", espeta una emocionada Rachele Mussolini, nieta de Benito Mussolini, en un mensaje en Facebook en el que ha felicitado a Giorgia Meloni tras su victoria de este domingo en las elecciones italianas.

El triunfo de Meloni con Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia) en las urnas es histórico: será el primer gobierno de ultraderecha desde la era Mussolini. El bloque de los conservadores, que incluye además a la Liga de Matteo Salvini y al partido Forza Italia de Silvio Berlusconi, ha ganado los comicios con una horquilla de entre el 41% y el 45% de los votos, una ventaja suficiente como para controlar la Cámara baja y el Senado

La nieta del 'Duce' ha mostrado su apoyo a la candidata y ha agradecido que la política italiana apostase por ella en las elecciones de 2016, en las que fue la edil más votada en las listas del ayuntamiento de Roma con los 'Fratelli'. "Espero no haberte defraudado", entonaba en el mensaje. Los vínculos entre ambas son irrefutables. Los Hermanos de Italia nacen del Movimiento Social Italiano (MSI), fundado por seguidores de Benito Mussolini.

"A diferencia de los que te conocen desde hace 20 años y pueden contar anécdotas y desempolvar recuerdos, yo no puedo hacerlo. Te conozco desde 2016, cuando decidiste apostar por mí para las elecciones… Espero no haberte defraudado. Pasé de poco más de 600 votos a 8600... Demostré que a pesar de mi apellido soy una mujer moderna y de mente muy abierta", inicia el mensaje.

"He hablado contigo un par de veces pero me resultan suficientes para entender que eres una mujer (con "M" mayúscula) que ha decidido dedicarse por completo a su mayor amor: Italia. Por eso te admiro, te respeto y te tomo como ejemplo", continúa la publicación de Rachele.

La hija de Romano Mussolini decidió no presentarse a estas elecciones porque su apellido "pesa demasiado" y no quería dañar la imagen de los Hermanos de Italia. Así lo confirmó en una entrevista con el Huffington Post italiano en la que admitía que, pese a haber sido la concejal más votada en Roma en 2016 -lo que no significó que fuese elegida como alcaldesa por el peculiar sistema de voto italiano, en el que existe la opción de marcar quién es tu candidato favorito aunque no sea el cabeza de lista de la coalición o el partido al que has votado-, prefería alejarse de las urnas para no "meter en problemas" al partido creado por Meloni en 2012.

Rachele afirmó que tenía "la amargura de pensar" que, de haberse presentado de nuevo como candidata en la capital italiana, el partido "habría tenido que defenderse y se habría metido en problemas". "No me merecería la candidatura y tengo un apellido que es ciertamente pesado, farragoso", continuaba.

En una entrevista con Corriere della Sera en 2016, Rachele ya admitía que el apellido familiar era una losa complicada de llevar. "Nunca he usado mi apellido, al contrario, lo he pagado caro. Llamarse Mussolini es difícil, en Roma, en Italia, en el mundo. Es un apellido exigente, pero lo llevo con mucho orgullo".

La nieta del 'Duce' cuenta con cierto bagaje fuera de las arcas políticas. Fue preseleccionada para Miss Italia en 1996, cuando sólo tenía 22 años. Tras su paso por el certamen, continuó su formación académica y se licenció en idiomas y sociología. Además, estudió un máster en comunicación que le sirvió para trabajar unos años en la televisión pública italiana, la RAI.

Incertidumbre en Europa

La victoria de Meloni ha supuesto un jarro de agua fría para Bruselas, que ve con inquietud la llegada al poder de la candidata de ultraderecha italiana. El histórico triunfo de Hermanos de Italia es más destacado si se tiene en cuenta que en 2018 obtuvieron apenas el 4% de los votos.

No en vano, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo, Charles Michel, han felicitado a la italiana tras los resultados. "Hay demasiados italianos que aún eligen no fiarse de las instituciones", dijo Meloni este domingo pasadas las 02:30 de la madrugrada ante los medios.

Giorgia Meloni celebra su victoria en las elecciones italianas

Pese al alarmante dato de abstención, uno de cada cuatro votantes en el país ha escogido a los 'Fratelli'. El partido con raíces neofascistas de Meloni ha sido el más votado, con el 25,3% de los votos.

Le sigue el Partido Democrático (19,5%), el Movimiento Cinco Estrellas (16%), la Liga (8,5%), Forza Italia (7,9%), Acción-Italia Viva (7,5%), Alianza Verdes-Izquierda (3,6%), +Europa (3%), Italexit (2%), Nosotros los Moderados (1%) y Compromiso Cívico (0,7%).

