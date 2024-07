El Nuevo Frente Popular designará esta semana un primer ministro para gobernar sin Macron

El Nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierda va a designar esta semana a un candidato a primer ministro para que sea nombrado y gobierne con su propio programa y no en coalición con la mayoría saliente del presidente, Emmanuel Macron.



"Esta semana tenemos que ser capaces de preparar una candidatura", ha subrayado este lunes el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, que insistió en que Macron tiene que reconocer que "ha sido derrotado" en las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio.



En una entrevista a la emisora France Info, Faure no quiso entrar a comentar quién podría ser primer ministro, más allá de excluir al líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, y de señalar que tendrá que "ser capaz de dialogar con el exterior" porque habrá que "ampliar" la mayoría relativa del Nuevo Frente Popular.

La coalición de izquierdas que reúne La Francia Insumisa, el PS, los Ecologistas y el Partido Comunista Francés se convirtió en los comicios legislativos en el primer bloque político con 182 escaños de un total de 577, es decir, muy lejos de los 289 necesarios para una mayoría absoluta.



El bloque de los partidos que han apoyado el Gobierno saliente de Macron han quedado en segunda posición con unos 168 diputados (tenía 244 en la pasada Asamblea Nacional), mientras que la extrema derecha de Marine Le Pen, pese a registrar el mayor avance de todos los grupos, se tiene que contentar con 143 escaños (tenía 89).



El diputado de LFI Manuel Bompard, que es uno de los lugartenientes de Mélenchon, insistió en que en la votación de este domingo hay "perdedores" que son "el macronismo y la Agrupación Nacional" de Marine Le Pen, mientra que el Nuevo Frente Popular "es la primera formación política de la Asamblea Nacional, la que debe gobernar".



En otra entrevista al canal France 2, Bombard confirmó en que hoy van a continuar las discusiones entre las formaciones de la coalición de izquierdas que propondrán "un método y un nombre" de primer ministro para que se aplique su programa porque "tenemos que respetar la palabra que hemos dado a los electores".



A la cuestión de cómo pondrán en marcha ese programa sin tener una mayoría para aprobarla en el Parlamento, el diputado de LFI recordó que el Gobierno saliente de Macron tampoco tenía mayoría absoluta.



Sobre ese punto, Faure hizo notar que "la realidad del poder estará en el Parlamento" y que probablemente "habrá que encontrar mayorías texto por texto".



Para el líder socialista, "el campo macronista debe mostrar responsabilidad" y decir si están dispuestos o no a unir sus votos en el futuro a los de Le Pen para tumbar un Gobierno del Nuevo Frente Popular con una moción de censura. Y a ese respecto, recordó que la izquierda no lo hizo en la anterior legislatura, aunque técnicamente era posible.



La líder de los Ecologistas, Marine Tondelier, insistió en que Macron "debería llamar hoy oficialmente al NFP para que le transmita un nombre de primer ministro".



Macron hizo saber anoche que va a tomarse su tiempo, en particular para que se estructure la nueva Asamblea Nacional, para decidir sobre el Gobierno que se pueda constituir.



El primer ministro, Gabriel Attal, avanzó que esta misma mañana presentará su dimisión al presidente, pero también que podría seguir en funciones "tanto tiempo como el deber lo exija", sobre todo teniendo en cuenta que Francia organiza los Juegos Olímpicos de París que empiezan el 26 de julio.