El primer ministro francés Gabriel Attal dimite tras los sondeos que dan la victoria a la izquierda

Empiezan a sentirse las primeras consecuencias del terremoto político que se ha producido este domingo en Francia. El hasta ahora primer ministro, Gabriel Attal, ha anunciado su dimisión poco después de conocerse las proyecciones de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que otorgan la victoria a la coalición izquierdista del Nuevo Frente Popular.

"Ofreceré mi dimisión al presidente Emmanuel Macron el lunes por la mañana". Con estas palabras, Attal, que se convirtió en el jefe de Gobierno más joven de la historia a inicios de año, ha comunicado en una breve comparecencia su salida del Ejecutivo. No obstante, se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo sus funciones durante el tiempo que sea necesario.

Attal ha empezado su alocución elogiando la estrategia del bloque macronista. "Esta noche ninguna mayoría absoluta puede ser dirigida por los extremos, gracias a nuestra determinación y a la fuerza de nuestros valores, estamos en pie", ha señalado. Asimismo, el todavía primer ministro ha enfatizado que el centrismo "está vivito y coleando" gracias a la "determinación" de sus representantes. "Hemos aguantado y tenemos tres veces más diputados que las estimaciones sugeridas al inicio de esta campaña", ha destacado.

Posteriormente, Attal ha explicado el porqué de su decisión. Se debe, a grandes rasgos, a que el partido macronista, pese a no haber quedado en tercer lugar (como sucedió en la primera vuelta electoral), no ha sido capaz de superar a la coalición que lidera Jean-Luc Mélenchon, que ya ha exigido gobernar.

"Me gustaría felicitar a los 577 diputados electos. Yo no elegí esta disolución, pero me negué a someterme. Decidimos luchar. Advertí sobre el riesgo de una mayoría absoluta del La Francia Insumisa o Agrupación Nacional y del riesgo de que nuestro movimiento desaparezca. Estos tres riesgos fueron descartados por los franceses. Se lo debemos a este espíritu francés apegado a sus valores", ha argumentado Attal.

Actualmente, las elecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados).