La misteriosa enfermedad conocida como el 'síndrome de La Habana', que ha afectado a diplomáticos y agentes estadounidenses en distintas partes del mundo, ha sido vinculada a posibles ataques por parte de Rusia, según una investigación conjunta de la cadena CBS, el medio ruso The Insider y la revista alemana Der Spiegel.

A pesar de que una investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses publicada el año pasado consideraba "muy improbable" la responsabilidad de un adversario extranjero en esta dolencia, reportada por primera vez por funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana en 2016, este nuevo informe sugiere que varios miembros de una unidad de inteligencia militar rusa (GRU) conocida como 29155 podrían haber estado involucrados en los incidentes de salud reportados por personal estadounidense en la capital cubana.

Entre las presuntas víctimas se encuentran personal de la Casa Blanca, funcionarios de la CIA, agentes del FBI, oficiales del ejército y sus familias, quienes creen haber sido afectados por un arma secreta que emite haces de microondas o ultrasonidos de alta energía. Los síntomas asociados con esta enfermedad incluyeron migrañas, náuseas, pérdida de memoria y mareos.

La investigación de estos medios también reveló que altos funcionarios de la Unidad 29155 recibieron reconocimientos y ascensos por su participación en el desarrollo de "armas acústicas no letales".

Greg Edgreen, un teniente coronel del Ejército retirado que lideró la investigación del Pentágono sobre los "incidentes sanitarios anómalos", destacó en el programa '60 Minutes' que el listón de pruebas se elevó significativamente debido a la reticencia del país a enfrentarse a verdades incómodas, como posibles fallas en la protección de los ciudadanos estadounidenses.

"Desafortunadamente, no puedo proporcionar detalles debido a la clasificación", declaró Edgreen a CBS. "Pero puedo decirles que desde una etapa muy temprana, comencé a investigar en dirección a Moscú". No obstante, el Kremlin ha negado cualquier implicación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló este lunes que no se han presentado pruebas que respalden tales acusaciones, calificando las afirmaciones de los medios de comunicación como infundadas.

Según el informe de The Insider, el primer caso de síntomas del 'síndrome de La Habana' podría haber ocurrido antes de 2016. Se menciona que "probablemente hubo ataques dos años antes en Frankfurt, Alemania, cuando un empleado del gobierno de EEUU estacionado en el consulado allí quedó inconsciente por algo parecido a un fuerte rayo de energía".

En 2021, el Congreso de EEUU aprobó la Ley Habana, que autoriza al Departamento de Estado, la CIA y otras agencias gubernamentales estadounidenses a proporcionar compensaciones al personal y sus familias afectados por esta dolencia durante sus asignaciones.