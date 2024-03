Alemania y los 'frugales' tratan de acallar el debate sobre otra emisión de eurobonos para defensa

"Deben explorarse opciones adicionales para movilizar financiación (para la industria militar), incluyendo fuentes innovadoras". Esta frase en apariencia inocua, que figuraba en el borrador inicial de conclusiones del Consejo Europeo que comienza este jueves, ha provocado toda una tormenta política en Bruselas.

Alemania y el club de los 'frugales' (liderado por Países Bajos y Suecia) se han movilizado para borrar del texto cualquier referencia a estas "fuentes innovadoras" porque consideran que abre la puerta a una nueva emisión de eurobonos que ellos rechazan. "No somos muy entusiastas sobre los eurobonos, por decirlo suavemente. Hay otros medios para mejorar nuestra capacidad industrial", alega un diplomático de los 'frugales'.

En el Consejo Europeo de primavera, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete debatirán por primera vez la primera Estrategia Industrial de Defensa de la historia de la UE. Todos ellos coinciden en que Europa debe rearmarse de forma urgente frente a la creciente amenaza de la Rusia de Vladímir Putin y el riesgo cierto de que Estados Unidos se desentienda de la seguridad del continente si Donald Trump gana las elecciones de noviembre.

Sin embargo, las fracturas internas en la UE han vuelto a aflorar cuando se debate cómo se paga este refuerzo de la industria militar comunitaria. Por un lado, el Ejecutivo comunitario sólo ha asignado a su plan un total de 1.500 millones de euros del presupuesto europeo en el periodo 2025-2027: no queda más dinero.

En paralelo, los Estados miembros apenas tienen margen en sus presupuestos nacionales para aumentar el gasto en defensa tras la reactivación de las reglas de disciplina fiscal de la UE.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, conversa con la presidenta Ursula von der Leyen Unión Europea

En este contexto, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, (que normalmente estaría en el club de los 'frugales' pero ahora abandera la línea dura frente a Rusia) ha propuesto un plan para emitir 100.000 millones de euros en eurobonos. Una deuda conjunta europea, siguiendo el ejemplo de los fondos Next Generation, que se destinaría íntegramente a impulsar la industria militar comunitaria.

La iniciativa de Kallas cuenta con el apoyo total del presidente francés, Emmanuel Macron. "Nosotros sacamos el tema para decir que se necesitan fuentes de financiación innovadoras. Los 'frugales' tienen reservas sobre esta cuestión", admiten fuentes del Elíseo. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, apoya esta opción y sostiene que la UE debe desarrolar una economía de guerra.

"La emisión de bonos de defensa europeos para levantar dinero para comprar materiales o invertir en nuestra industria podría ser un medio potente para fortalecer nuestra innovación tecnológica y nuestra base industrial", sostiene Michel.

Ninguno de estos argumentos han servido para ablandar al canciller Olaf Scholz y a los 'frugales', cuyo líder natural es el holandés Mark Rutte, que sostienen que no se da la situación de crisis existencial en Europa que justificó la creación de Next Generation, un caso puntual que no debe repetirse. Para estos países, una nueva emisión de deuda conjunta europea sigue siendo un tabú.

"No es dinero gratis, hay que pagar intereses. Si cada Estado miembro gastara un 2% en defensa (el objetivo de la OTAN), generaríamos 80.000 millones al año, una cantidad más que suficiente para responder a las necesidades", señalan las fuentes consultadas.

A escala europea, la alternativa que plantean Alemania y los 'frugales' es cambiar el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que pueda financiar también a la industria armamentística y no sólo a los fabricantes de productos de doble uso civil y militar. Un total de 14 jefes de Estado y de Gobierno (entre los que están también Emmanuel Macron y Giorgia Meloni) han enviado una carta a su presidenta, Nadia Calviño, solicitando estos ajustes.

Pedro Sánchez, durante la última cumbre de la UE en febrero Unión Europea

En contraste con su activismo durante las negociaciones de los fondos Next Generation, el Gobierno de Pedro Sánchez (cuyo socio de coalición, Sumar, se opone a la estrategia de rearme de la UE), mantiene un perfil bajo, casi subterráneo, en este debate. "Es una de las ideas sobre la mesa pero casi acaba de aterrizar y va a requerir de mucha reflexión", explican fuentes de Moncloa sobre la cuestión de los eurobonos.

Sánchez tampoco ha firmado la carta de los 14 líderes pidiendo que el BEI financie a la industria militar. El Gobieno alega que eso crearía riesgos reputacionales y de financiación "inasumibles" para el Banco, que debe concentrarse en sus actuales prioridades, en particular la doble transición digital y climática.

De momento, Alemania y los 'frugales' han ganado la primera batalla. La alusión a "fuentes innovadoras" para financiar a la industria militar europea ha desaparecido de las conclusiones del Consejo Europeo. "Se invita al BEI a adaptar su política de préstamos a la industria de defensa y su actual definición de productos de doble uso, salvaguardando su capacidad de financiación", concluye el texto.