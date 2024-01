Borrell presenta un plan de paz de doce puntos para poner fin al conflicto palestino-israelí

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Josep Borrell, ha presentado este lunes a los ministros de Exteriores de los Veintisiete un plan de paz de doce puntos para poner fin al conflicto palestino-israelí y materializar la solución de los dos Estados.

El jefe de la diplomacia comunitaria ha arremetido contra la negativa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la creación de un Estado palestino. "¿Cuáles son las otras soluciones que tienen en mente? ¿Hacer que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos? (Han muerto) 25.000 ya en Gaza, el 70% mujeres y niños", ha dicho Borrell a su llegada al Consejo de Exteriores.

"La manera de destruir a Hamás no es la que ellos están poniendo en práctica, porque están sembrando el odio durante generaciones. Sabemos lo que es Hamás, lo que ha hecho Hamás, y ciertamente lo rechazamos y lo condenamos. Pero la paz y la estabilidad no pueden construirse únicamente por medios militares, y no con esta forma particular de utilizar medios militares. Lo digo con pleno respeto a las víctimas de los ataques terroristas de Hamás", ha insistido Borrell.

"La ausencia de un proceso de paz prolongará la actual violencia y proporciona un caldo de cultivo para una mayor radicalización y conflictos futuros. Esto pondrá en peligro a israelíes y palestinos, pero también supone un importante riesgo de seguridad, político y migratorio para la región y para Europa. Por eso, es necesario impulsar una paz integral lo antes posible", señala el plan de Borrell, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El jefe de la diplomacia europea aboga por convocar "lo antes posible" (aunque no menciona ninguna fecha) una Conferencia Preparatoria de Paz. Una reunión que estaría organizada por la UE, junto con Egipto, Jordania y Arabia Saudí, cuyos ministros de Exteriores han sido invitados este lunes a Bruselas, junto al secretario general de la Liga Árabe, que también participaría en la convocatoria. También se invitaría a Estados Unidos y la ONU.

En esta Conferencia Preparatoria de Paz, los convocantes presentarán un borrador inicial de Plan de Paz e invitarán a todas las partes interesadas y a las organizaciones internacionales a presentar observaciones. Además, hablarán tanto con los israelíes como con los palestinos. No obstante, Borrell admite que no se puede obligar a Israel a sentarse a la mesa y por eso defiende avanzar incluso si el Gobierno de Netanyahu no participa.

El Plan de Paz tendrá que completarse en el plazo máximo de un año después de la Conferencia Preparatoria de Paz. "Un elemento esencial del Plan de Paz debe ser el desarrollo de garantías sólidas de seguridad para Israel y para el futuro Estado independiente de Palestina, condicionadas al pleno reconocimiento diplomático mutuo y a la integración tanto de Israel como de Palestina en la región", sostiene Borrell.

Una vez concluido, el Plan de Paz se presentará a los israelíes y a los palestinos, que tendrán que negociar el texto final. Si el Gobierno de Netanyahu se niega a dialogar en esta fase final, la comunidad internacional tendrá que imponerle "consecuencias" "consecuencias", que no se definen en el texto.

Incluso antes de hacerse público, el plan de Borrell ya ha chocado con la resistencia de algunos Estados miembros, como Alemania. Berlín critica en particular que no se ofrezca a Estados Unidos un papel central desde el principio y que se negocie sin contar en todo momento con Israel.

