"No vayas a votar; ayudas a Trump": la llamada falsa de Biden a los electores de New Hampshire

Mientras los votantes de New Hampshire se disponen a participar en las elecciones primarias del estado, ha estado circulando estos últimos días una llamada robótica en el estado que exhorta a los demócratas a permanecer en sus hogares. Lo más llamativo de esta llamada es que utiliza un falso audio que simula la voz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Es importante que guardes tu voto para las elecciones de noviembre...votar este martes solo facilita a los republicanos su intento de volver a elegir a Donald Trump", dice la llamada, a la que ha podido tener acceso Reuters.

El fiscal general del estado, John Formella, anunció este miércoles que está investigando lo que calificó como un “intento ilegal de perturbar las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire y de suprimir a los votantes de New Hampshire”.

Por su parte, la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, calificó estas llamadas como “desinformación” y un intento de suprimir el voto. En el audio, se escucha la ‘voz’ de Biden usando una de sus frases características: “What a bunch of malarkey” (Qué montón de tonterías).

Además de la voz de Biden, según Reuters, en la llamada aparece el número de teléfono personal de Kathy Sullivan, excomisionada de la ley electoral de New Hampshire y presidenta del Partido Demócrata de ese estado. En un comunicado, Sullivan señaló que tuvo conocimiento de estas robo-llamadas el domingo y pidió la apertura de una investigación.

"Múltiples personas han descrito haber recibido un mensaje de voz falso creado mediante inteligencia artificial que imita la voz del presidente Biden, en un intento de suprimir su participación en las próximas primarias de New Hampshire", indicó. También señaló que la llamada enlaza con su número de teléfono sin permiso.

Esta noticia se ha dado a conocer un día antes de que los electores de Nueva Hampshire acudan a votar en las primarias demócratas. El nombre de Biden no está entre los veintiún candidatos de las elecciones de mañana, ya que el Partido Demócrata convirtió recientemente a Carolina del Sur y no a New Hampshire, en la primera primaria oficial del ciclo de nominación presidencial demócrata.

Biden se ha convertido en el primer presidente que se postula para la reelección y omitir las primarias de este estado en más de 50 años.

En los últimos meses, la explosión de la IA generativa, que es capaz de crear textos, fotos y vídeos, ha suscitado tanto entusiasmo por su potencial como temor a que pueda dejar obsoletos algunos trabajos, alterar elecciones e incluso superar a los seres humanos.

"Cualquier esfuerzo por desanimar a los votantes es vergonzoso y una afrenta inaceptable a la democracia. El uso potencial de la IA para manipular a los votantes es profundamente preocupante", declaró el demócrata Dean Phillips, un congresista de Minnesota que aspira a la candidatura presidencial demócrata.

Hasta el momento, se desconoce el alcance del impacto de estas llamadas, aunque la campaña del expresidente Donald Trump ya ha negado cualquier implicación.

