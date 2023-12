Las primeras y misteriosas palabras de Alex Batty tras huir de una secta: "Siento no poder revelar mucho"

El caso de Alex Batty ha dado la vuelta al mundo en cuestión de días. Este joven, ahora de 17 años, se marchó junto a su madre cuando tenía solo 11 para pasar unas vacaciones en Málaga partiendo de su Reino Unido natal. Era septiembre de 2017 y nada más se volvió a saber de él a pesar de los esfuerzos de su abuela por encontrarle.

Hace unos días apareció vagando por Francia, cerca de una carretera de montaña de Toulouse. Un repartidor lo encontró y le dejó un teléfono para ponerse en contacto con su casa, concretamente con su abuela, para poder regresar junto a ella cuanto antes. A partir de ese momento, se inició el proceso que debía devolver a Alex a su hogar y también el de descubrir dónde había estado estos seis años.

Tras unos días de gran impacto, el joven ha dejado sus primeras declaraciones. Unas palabras que han estado marcadas por un gran misterio ya que, aunque se muestra feliz de su regreso a casa, asegura que no puede contar mucho del sitio del que viene y de cómo ha sido su vida desde entonces.

¿Cuáles han sido las primeras palabras de Alex Batty?

Tal y como recoge el medio Clarin, Alex Batty ha hablado por primera vez desde su regreso. Lo ha hecho desde la casa de su abuela en Oldham, Greater Manchester. Allí ha agradecido el apoyo que ha recibido estos días, pero también ha pedido tiempo para poder adaptarse a su nueva vida. Además, ha recalcado que está feliz de regresar a casa en Navidad.

Por su parte, su abuela, que continúa siendo la tutora legal del niño, ha transmitido la sensación de "felicidad y alivio" que ha colmado a la familia. Aunque también ha pedido paciencia con el joven, ya que ha vivido una "experiencia abrumadora" a una edad muy corta.

Alex ha comentado que está "feliz de volver a casa" en estas fechas tan señaladas que le ayudarán a estar arropado por toda su familia. Sin embargo, ha asegurado que tiene que guardar misterio sobre lo que ha sido su vida todo este tiempo: "Lamento mucho no poder decir gran cosa y siento no poder revelar mucho sobre ello... pero no hay duda de que estoy feliz de estar en casa para Navidad".

El pasado viernes, Alex Batty fue acogido por los servicios sociales tras su reaparición Posteriormente fue repatriado y ahora permanece junto a su abuela Susan Caruana, su tutora legal y quien se hará cargo de su vida próximamente. Con esta nueva etapa intentará poner fin a seis años de auténtico drama.

Alex fue secuestrado por su madre y por su abuelo mientras pasaban unas vacaciones en Marbella en el año 2017. Desde aquel momento, vivió en una comunidad espiritual itinerante afincada en los Pirineos franceses, entre Ariège y Aude, tal y como cuenta la televisión gala BFMTV.

La madre del joven tenía intención de irse a Finlandia. Fue en ese momento cuando él aprovechó para marcharse e intentar regresar a su hogar con su abuela. Caminó durante cuatro largos días y fue en ese trayecto cuando se encontró con el repartidor que le facilitó su retorno. "Hola abuela, soy yo Alex, estoy en Francia, en Toulouse. Espero que recibas este mensaje, te amo, quiero volver a casa". A través de esta publicación que el joven realizó en Facebook consiguió contactar con su familiar para poder regresar a su país natal.

