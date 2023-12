Giro en el 'caso Émile' cinco meses después de su desaparición: dos hipótesis centran la investigación

El caso de la desaparición del pequeño Émile dejó en shock a toda Europa este verano. Su desaparición, de la cual se acaban de cumplir cinco meses, sigue teniendo muchos interrogantes abiertos y estalló en el momento en el que otro caso mediático como el de Madeleine McCann vivía momentos de auténtica tensión.

Siguen pasando los días y los meses y los familiares de Émile, un niño de tan solo 2 años de origen francés, le siguen buscando. Las fuerzas comienzan a flaquear y los hilos de los que tirar se agotan. Sin embargo, la investigación ha sufrido un giro radical en las últimas horas en función de las hipótesis que se manejan.

Recientemente se han reanudado los trabajos de búsqueda del pequeño, aunque todavía no se han encontrado pistas que puedan ayudar a descifrar su paradero. Por ello, las autoridades han dado explicaciones de cómo se encuentra el caso y de cuáles serán las líneas maestras a seguir en los próximos capítulos del 'caso Émile'.

Todo lo que se sabe sobre el caso de la desaparición de Émile

El pequeño Émile de 2 años desapareció el pasado 8 de julio en la localidad de Le Haut Vernet, una comuna francesa del departamento de los Alpes de la Alta Provenza. El niño estaba pasando unos días de vacaciones en esta humilde localidad junto a sus abuelos. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, desapareció del jardín de la casa familiar sin dejar rastro.

Desde ese momento, las autoridades han estado buscando de manera intermitente al pequeño, pero pocos han sido los avances que se han dado desde este verano. Ahora, se han retomado las labores de búsqueda y Jacques Dallest, exfiscal general de Grenoble y exjuez de instrucción e iniciador de la división de casos sin resolver, ha dado explicaciones sobre cómo se encuentra el asunto.

["Lo han visto en la calle con dos personas": la clave para encontrar a Émile, el niño desaparecido]

El último giro que ha dado el caso ha sido el establecimiento de dos hipótesis para explicar su desaparición. Los expertos están convencidos de que en uno de estos dos caminos está oculta la verdad del 'caso Émile'.

El oficial Dallest sigue los trabajos que se están realizando muy de cerca y es que no se ha dejado de peinar el terreno de esta pequeña localidad francesa desde el momento de la desaparición. Un trabajo que se está realizando, sobre todo, por voluntarios. Así explica el exfiscal cómo se encuentra la situación y cuáles son las dos vertientes en las que se trabaja.

[Atropellado por una cosechadora: la terrible hipótesis que explicaría la desaparición de Émile]

"Hay dos direcciones principales. O el niño, a pesar de la búsqueda, se cayó y nunca encontramos el cuerpo, por lo que se trata de un accidente, o es la intervención de un tercero. En esto es en lo que necesariamente trabajan los investigadores". Las malas noticias que llegan en relación al caso están estrechamente relacionadas con el cambio en las condiciones climatológicas.

Cuando el niño desapareció, era verano. Sin embargo, el paso de los días ha ido trayendo consigo el frío propio de la venida del invierno y ahora, las zonas de búsqueda están completamente nevadas, lo que hace todavía más difícil la misión. El diario francés Midi Libre recoge que se ha movilizado "a psicocriminólogos para ayudar a los investigadores a priorizar sus líneas de investigación y brindarles estrategias de interrogatorio".

¿Hay algún sospechoso de la desaparición de Émile?

A pesar de que no son muchas las pistas que hay sobre el caso y de que no ha sido hasta ahora, cinco meses después, cuando se han delimitado los trabajos hasta estas dos líneas de investigación, lo cierto es que sí se maneja la identidad de un sospechoso. Se trata de un chico de 17 años que vive junto a su madre en Vernet.

Más de cien días después de la desaparición del pequeño Émile, en el mes de octubre, la policía francesa inspeccionó el domicilio del joven. Sin embargo, no hallaron pruebas lo suficientemente sólidas como para poder detenerle. No obstante, sigue estando bajo el radar de las autoridades. Por el contrario, su familia quiso defenderle de manera pública con estas declaraciones recogidas por Le Parisien: "El no tuvo nada que ver con esto. ¡Ni siquiera estaba en Haut-Vernet ese día!".

[Las coincidencias entre los casos de Émile y Madeleine McCann: sospechas de las familias y dudas policiales]

Aunque no hay pruebas concluyentes contra este joven, muchos vecinos veían en él al perfil del "perfecto culpable" tal y como recogía el medio francés Gala. Su historial alertó a todos los que le conocían ya que había tenido conductas imprudentes, antecedentes y una compleja trayectoria familiar.

Más allá de la vinculación de este joven con la desaparición de Émile, las autoridades y las fuerzas de seguridad desplegadas trabajan ya en torno a las dos hipótesis planteadas para intentar encontrar al pequeño o, por lo menos, conocer los detalles que provocaron su desaparición. Un misterio que cada vez recuerda más al de la pequeña Madeleine McCann, vista por última vez en mayo de 2007.

