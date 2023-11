El ya exprimer ministro de Portugal no es el 'António Costa' que sale en un audio de la trama de corrupción

El pasado 7 de noviembre, un terremoto político sacudió Portugal. A mediodía, el primer ministro luso, António Costa, anunciaba su dimisión después de que se hiciera pública una investigación contra él por un caso de corrupción en el que se señala a varios de sus hombres de confianza por, presuntamente, haber cometido delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias en la adjudicación de varios negocios de litio e hidrógeno verde y un proyecto de desarrollo de un centro de datos.

En concreto, la Procuraduría General de la República (el equivalente portugués a la Fiscalía General del Estado) señalaba en un comunicado que algunos de los sospechosos habían invocado "el nombre y la autoridad" del líder socialista para "desbloquear procedimientos" en favor de algunas empresas. Pero ¿qué pasaría si los interrogados que mencionaron a António Costa no se estaban refiriendo al António Costa que lleva gobernando el país desde 2015?

La cadena CNN Portugal ha publicado este domingo que el Ministerio Público (del que depende la Fiscalía) "cometió un error en la trascripción de una escucha telefónica" entre el abogado y consultor Diogo Lacerda Machado y Afono Salema, exadministrador de la empresa Start Campus. Ambos, detenidos la semana pasada en el marco de la investigación.

En la grabación, se escucha a Salema pedirle a Lacerda Machado, amigo y padrino de boda del primer ministro, que contacte con el Gobierno para acelerar el desarrollo de un macroproyecto de Start Campus para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines. Es entonces cuando Lacerda Machado dice que "va a tratar de influir en António Costa", según recoge la acusación a la que ha accedido CNN Portugal. No obstante, en el audio original del interrogatorio, Lacerda Machado se refiere a António Costa Silva, ministro de Economía, y no al jefe del Ejecutivo.

"Lacerda Machado en ningún momento de todo este proceso relacionado con el centro de datos invocó, directa o indirectamente, el nombre del primer ministro", ratificó este fin de semana su abogado defensor, Manuel Magalhães e Silva, en declaraciones a la prensa ofrecidas a las puertas del Campus de la Justicia de Lisboa.

António Costa abandona el Consejo de Estado en el que estaba reunido con Rebelo de Sousa. Reuters

Por su parte, el Ministerio Público ha reconocido haber cometido este error durante los interrogatorios a los detenidos y haber omitido en el auto de acusación el apellido de Costa Silva, lo que da a entender que Lacerda Machado quería influir en el ex primer ministro y no en el responsable de la cartera de Economía.

Sin delito de corrupción

Es cierto que el lapsus se ha dado únicamente en una de las múltiples grabaciones recogidas por la Fiscalía. Y es cierto también que hay otros indicios que relacionan a António Costa con el caso. Sin embargo, este error ha generado dudas sobre qué puede pasar si António Costa -que dimitió porque "llevar el cargo con dignidad no es compatible con ninguna sospecha"- no es finalmente acusado o no existen suficientes pruebas en su contra.

Sobre todo porque este mismo lunes, un juez ha ordenado la puesta en libertad de los cinco detenidos en la investigación por supuestas irregularidades en la gestión gubernamental en el desarrollo de proyectos de litio, hidrógeno y un centro de datos. El instructor ha tomado esa decisión después de no apreciar en los hechos un delito de corrupción, sino sólo uno de tráfico de influencias, según recoge la agencia Reuters. Así, aunque todos siguen siendo sospechosos, a juicio del juez, el alcalde de Sines y uno de los detenidos, Nuno Mascarenhas, no cometió ningún delito, ya que sólo estaba acusado de corrupción.

La precipitada salida del Gobierno de António Costa obligó al presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 10 de marzo. En su discurso de despedida, Costa ya dejó claro que no iba a presentarse como candidato socialista. "Es evidente que esta es una etapa de la vida que ha terminado", indicó.

