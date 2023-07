Reino Unido advierte a Zelenski sobre la petición de envío de armas: "No somos Amazon"

Al ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, parece que se le está acabando la paciencia. Durante una rueda de prensa celebrada al margen de la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania), Wallace ha sugerido que Ucrania debería mostrar un poco más de agradecimiento por el apoyo militar y financiero que los aliados llevan ofreciendo desde el incio de la guerra.

"No somos Amazon", ha sentenciado. Estas declaraciones se producen después de que el martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticase duramente que la Alianza no haya emitido un cronograma firme o concretado una lista de condiciones para que su país pueda unirse a la OTAN.

"Aquí una pequeña advertencia: nos guste o no, la gente quiere ver gratitud. Mi consejo para los ucranianos: han de persuadir a los países para que renuncien a sus propios arsenales", ha señalado Wallace en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

A pesar de estas sugerencias, Wallece ha rechazado que Reino Unido vaya a retirar o reducir su apoyo a Kiev. "Vuestra guerra es una guerra noble y la vemos como si estuviérais librando una guerra no solo por vosotros sino por nuestras libertades. Pero a veces tienes que persuadir a los legisladores en el Capitolio de Estados Unidos, tienes que persuadir a los políticos dubitativos de otros países de que vale la pena y que están obteniendo algo por ello. Te guste o no, esa es la realidad", ha matizado.

Al parecer, esta no es la primera vez que el ministro de Defensa británico se dirige en estos términos al Gobierno ucraniano. De hecho, lo advirtió el año pasado: "Ya les dije, cuando hice un viaje de 11 horas hasta Kiev para que me dieran una lista con peticiones, que no soy Amazon", ha asegurado Wallace, de acuerdo con el canal británico Sky News.

Previamente, Zelenski se había reunido con el primer ministro británico, Rishi Sunak, para trasmitirle sus peticiones. "Necesitamos expandir las capacidades del ejército ucraniano en el campo de batalla, en particular a través de armas de largo alcance y, en el futuro, la aviación occidental moderna", indicó.

Ha sido precisamente el premier quien ha tratado de suavizar las palabras de Wallace. "El presidente Zelenski ha expresado repetidamente su gratitud hacia mí y hacia el pueblo británico y, de hecho, también hacia otros aliados. Lo hizo de manera muy conmovedora en el parlamento cuando estuvo en el Reino Unido a principios de este año", ha defendido.

