El G7 anuncia garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania pero sin cláusula de defensa mutua

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el resto de líderes del G7 han anunciado este miércoles durante la cumbre de la OTAN garantías de seguridad "a largo plazo" para Ucrania, cuyo objetivo es ayudar al Gobierno de Kiev a construir un Ejército capaz de defender al país y disuadir a Rusia de un nuevo ataque en el futuro.

El anuncio inicia un periodo de negociaciones bilaterales de Ucrania con cada uno de los miembros del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) para concretar en qué consistirán estas garantías. Se trataría de un compromiso por parte de estos países de seguir suministrando a Kiev ayuda militar, entrenamiento para su Ejército, así como aportando inteligencia.

"En particular, se centrará en garantizar que Ucrania tenga una fuerza de combate sostenible capaz de defender a Ucrania ahora y disuadir la agresión rusa en el futuro", ha explicado Amanda Sloat, responsable para Europa de la Casa Blanca. "Esta declaración multilateral enviará una señal significativa a Rusia de que el tiempo no está de su lado", ha añadido. No obstante, el documento no incluye una cláusula de defensa mutua que obligue a entrar en guerra con Moscú, como el artículo 5 del Tratado de la OTAN.

"Nos estamos comprometiendo con la seguridad y la prosperidad de Ucrania a largo plazo dentro de la comunidad Euroatlántica", ha destacado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que también participa en la cumbre de Vilna. Bruselas participará en este proceso con ayuda militar y económica, con más sanciones contra Moscú y y asistiendo a Kiev en su camino a la adhesión a la UE.

Tras mostrar su enfado por la negativa de la Alianza Atlántica a ofrecerle un calendario de adhesión, el presidente de Ucrania se ha declarado satisfecho con las garantías del G7. "Es un documento legal que simboliza que tenemos una especie de paraguas de seguridad", ha dicho Volodímir Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Jens Stoltenberg.

No obstante, Zelenski ha enfatizado que estas garantías de seguridad son un paso más en el camino de Kiev hacia la OTAN y no una alternativa a la adhesión a la Alianza Atlántica. "La mejor garantía para Ucrania es estar en la OTAN", ha dicho el presidente ucraniano, que asegura que entiende las reticencias de los Estados miembros porque su país está en guerra.

"Nadie quiere una Guerra Mundial, lo que es lógico y comprensible", ha asegurado Zelenski.

Durante la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Vilna, el presidente ucraniano ha celebrado reuniones bilaterales con los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau; Reino Unido, Rishi Sunak; y Países Bajos, Mark Rutte; así como con el canciller alemán Olaf Scholz. También tiene previsto un encuentro con Joe Biden.

Zelenski ha participado además en la reunión inaugural del recién creado Consejo OTAN-Ucrania, un foro para consultas de crisis y toma de decisiones en pie de igualdad. En Vilna, los líderes de la OTAN han reiterado que el futuro de Kiev está dentro del club, pero se han negado a detallar un calendario de adhesión, tal y como les había pedido el presidente ucraniano.

"Estaremos en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la Alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones", reza la declaración aprobada por unanimidad por la OTAN. Al final han prevalecido las tesis de los países más cautos, Alemania y Estados Unidos, que quieren evitar a toda costa que la Alianza Altántica entre en una guerra abierta con el Kremlin.

