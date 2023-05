La 'bronca' del Papa a Meloni: "Italia es un país con poco futuro, solo los ricos pueden tener hijos"

Formar una familia en Italia se está convirtiendo en un "esfuerzo titánico" que solo los ricos pueden permitirse. Esto es lo que, este viernes, le dijo el papa Francisco a la primera ministra italiana Giorgia Meloni en el acto "Los Estados Generales de la Natalidad" celebrado en Roma. Y le advirtió de la causa: las "salvajes" condiciones del libre mercado impiden a los jóvenes tener hijos.

Para el Papa, este diagnóstico demuestra que Italia es un país con poco futuro, toda vez que "el nacimiento de niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos significa que hay poca esperanza. Y esto no sólo tiene repercusiones desde un impacto económico y social, sino que mina la confianza en el futuro".

La "incertidumbre, desilusión y miedo" que han invadido las mentes de las jóvenes generaciones provocan, continúa el sumo pontífice, que "solo los más ricos pueden permitirse, gracias a sus recursos, una mayor libertad a la hora de elegir qué forma de vida quieren. Y esto es injusto, además de humillante", dijo, sentado frente a Meloni.

"La dificultad para encontrar un trabajo estable, la dificultad para conservarlo, las casas prohibitivamente caras, los alquileres por las nubes y los salarios insuficientes son problemas reales. El libre mercado, sin las necesarias medidas correctoras, se vuelve salvaje y produce situaciones y desigualdades cada vez más graves", añadió.

El papa contó anécdotas reales que, a su juicio, demuestran que las mascotas están sustituyendo a los hijos en algunos hogares. Relató cómo en una ocasión, cuando una mujer le pidió que bendijera "a su niño" y sacó a un perro del bolso, él perdió la paciencia y le dijo: "Señora, tantos niños pasando hambre y usted está aquí con el perrito...".

No obstante, el Papa insistió en que esta situación se debía a "limitaciones casi insuperables" para las jóvenes, obligadas muchas veces a elegir entre su carrera profesional y la maternidad.

"No podemos aceptar pasivamente que tantos jóvenes luchen por realizar su sueño familiar y se vean obligados a bajar el listón del deseo, conformándose con sucedáneos mediocres: ganar dinero, aspirar a una carrera, viajar, guardar celosamente el tiempo libre", afirmó.

Respuesta de Meloni

El discurso de Francisco fue duro porque así lo son los datos de natalidad en Italia, donde en 2022 se alcanzó la tasa de natalidad más baja de la historia con sólo 393.000 nuevos nacimientos. Se trata de la decimocuarta caída anual consecutiva, y la población total disminuyó en 179.000 personas, hasta los 58,85 millones.

Antes de que tomase la palabra, el Papa pidió a Meloni "políticas que regeneren la esperanza de futuro" en Italia. "Es necesario abordar el problema juntos, sin vallas ideológicas ni posturas preconcebidas" y señaló que "la acogida de migrantes nunca debe contraponerse a la vida porque son dos caras de a misma moneda".

Llegó entonces el turno de que Meloni respondiese a las duras críticas del sumo pontífice. La primera ministra defendió un país donde "no sea escandaloso" decir que "todos nacimos de un hombre y una mujer, que la maternidad no se vende, que los úteros no se alquilan y que los hijos no se eligen como si fueran productos de venta libre".

"Vivimos en una época en la que hablar de nacimiento, maternidad y familia es cada vez más difícil, parece un acto revolucionario”, aseguró la líder ultraderechista sentada junto a Francisco.

Meloni defendió que la natalidad y la familia son "la prioridad absoluta" de su Gobierno porque: "Queremos que Italia vuelva a tener un futuro, para esperar y creer en un futuro mejor que este presente incierto", cedió.

Y dio la razón al Papa en algo: "Las mujeres no son libres si tienen que elegir entre hijos y trabajo. Si las mujeres no tienen la oportunidad de realizar su deseo de maternidad sin renunciar a su deseo profesional, no es que no tengan igualdad de oportunidades, es que no tendrán libertad".

La disminución de la población es una de las principales preocupaciones del tercer país de la eurozona. El ministro de Economía advirtió esta semana de que el PIB italiano corre el riesgo de caer 18 puntos porcentuales en las próximas dos décadas si se mantiene la actual tendencia de natalidad.

El ministro de Educación declaró el jueves que, según los datos demográficos actuales, la población escolar italiana se reducirá en un millón de personas en los próximos 10 años.

