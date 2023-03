Reino Unido planea enviar armas con uranio a Ucrania y Rusia le acusa de “dañar el medio ambiente”

A pesar de las fuertes turbulencias políticas y económicas que ha atravesado en 2022 y que incluyen el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, el paso de tres primeros ministros por Downing Street y un desplome histórico de la libra, Reino Unido es uno de los países (sólo superado por Estados Unidos) que más apoyo militar ha brindado a Ucrania desde que empezó la guerra.

Ahora, tras el envío de los blindados Challenger 2, las autoridades británicas han anunciado que planean suministrar municiones que contienen uranio empobrecido, lo que ha llevado al Gobierno ruso a recuperar, una vez más, su retórica nuclear para tratar de impedir la entrega de estos proyectiles.

El lunes, la viceministra de Defensa de Reino Unido, Annabel Goldie, anunció en una declaración escrita y publicada en el portal del Parlamento que "se enviarán proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido", además de un escuadrón de carros de combate.

Esta decisión se sustenta en que son un tipo de municiones "muy efectivas para derrotar a los tanques y vehículos blindados modernos", según la baronesa Goldie. Precisamente, la incorporación de este metal en municiones se remonta a la Guerra del Golfo de 1991, cuando el ejército estadounidense comenzó a utilizarlo porque su alta densidad aumenta la capacidad de perforar tanques y armaduras con facilidad. No obstante, el uranio empobrecido es un 60% menos radiactivo que el uranio presente en la naturaleza, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

"Escenario Yugoslavia"

A lo largo de todo el conflicto, el Kremlin ha lanzado una amenaza cada vez que un aliado occidental anunciaba el envío de un nuevo tipo de arma. Pasó con los sistemas de lanzacohetes múltiple HIMARS y luego con los Leopard. Esta vez no ha sido diferente.

"Si esto sucede, Rusia tendrá que responder en consecuencia, dado que Occidente ya está comenzando a usar armas con un componente nuclear", ha señalado este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, después de su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en Moscú. Una cumbre bilateral de tres días orientada a estrechar lazos entre ambos países y a debatir el posible plan de paz para la guerra en Ucrania propuesto por Pekín.

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping asisten a una recepción en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 21 de marzo de 2023. Reuters

Putin no ha sido el único en pronunciarse sobre el envío de municiones con uranio empobrecido. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha señalado que la decisión británica acerca una posible "colisión nuclear" entre Rusia y Occidente. "Se ha dado otro paso, y quedan cada vez menos", ha indicado en declaraciones recogidas por las agencias de noticias estatales. "Naturalmente, Rusia tiene algo con lo que responder", ha añadido Shoigu.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha dicho que es el mismo que el "escenario de Yugoslavia", ya que, sostiene, "estos proyectiles no sólo matan, sino que infectan el medio ambiente y causan cáncer en las personas que viven en estas tierras".

"En Yugoslavia, los soldados de la OTAN, en particular los italianos, fueron los primeros en sufrir. Luego intentaron durante mucho tiempo obtener una compensación de la OTAN por la pérdida de salud. Pero sus afirmaciones fueron negadas. ¿Cuándo despertarán en Ucrania?", continúa en su mensaje de Telegram.

Se refiere a las municiones con uranio lanzadas por las tropas de la OTAN hace más de dos décadas durante la guerra de Kosovo. Sobre ese uso, el OIEA participó en 2000 en un estudio sobre el impacto del uso de esos proyectiles junto al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tras el aumento de las denuncias de que el uso de esa arma antitanque estaba relacionado con la explosión de casos de cáncer en la región.

El informe, no obstante, concluía que pese a detectarse puntos de contaminación, estos sólo estaban "ligeramente contaminados" y que "debido a los bajos niveles de radiactividad encontrados no suponían un riesgo significativo en lo que se refiere a la contaminación del aire, el agua o las plantas". Asimismo, el informe también señalaba que estos emplazamientos no presentaban "riesgos radiactivos o tóxicos inmediatos" para la salud.

