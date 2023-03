La OTAN pide aumentar el gasto militar más allá del 2% mientras España sigue a la cola con apenas el 1%

"En un mundo más peligroso, debemos invertir más en defensa". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha lanzado un llamamiento a los Estados miembros para que aumenten el gasto militar más allá del actual objetivo del 2%. Un refuerzo que Stoltenberg considera imprescindible en un momento en que la guerra ha vuelto a territorio europeo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, al tiempo que China adopta una política cada vez más agresiva y persiste la amenaza del terrorismo.

La apelación del secretario general se produce tras la publicación de la última actualización de datos, que sitúa a España a la cola de gasto en defensa en la OTAN, con apenas el 1,09% del PIB en 2022. Es decir, justo la mitad del mínimo que exige la Alianza Atlántica con carácter inmediato. Sólo Luxemburgo registra peores cifras (0,62%).

España se mantiene en penúltima posición pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez aumentó el gasto militar un 12,6% el año pasado (muy por encima de la media de la OTAN del 2,2%), hasta alcanzar un total de 14.135 millones de euros. Un incremento que generó fuertes tensiones con los socios de coalición de Unidas Podemos, que se opusieron pero acabaron tragando.

Gasto militar en los países de la OTAN en 2022 (en % del PIB)

Nuestro país sí cumple el segundo objetivo fijado por la Alianza Atlántica, que al menos el 20% del gasto se destine a equipamientos militares. En el caso de España, este porcentaje alcanza el 26%.

Los países de la OTAN ya se comprometieron hace una década (tras la anexión de Crimea por parte de Rusia) a situar la inversión en defensa en el 2% del PIB para 2024. Cuando apenas quedan 9 meses para que se cumpla el plazo, sólo 7 países han alcanzado la meta: Grecia, Estados Unidos, Lituania, Polonia, Reino Unido, Estonia y Letonia.

Más rápido

"Desde 2014, los aliados han aumentado los gastos en defensa y estamos avanzando en la dirección correcta. Pero no nos estamos moviendo tan rápido como exige el mundo peligros en que vivimos. Si bien acojo con satisfacción todos los avances que se han logrado, es obvio que tenemos que hacer más y tenemos que hacerlo más rápido", ha reclamado Stoltenberg durante la presentación del informe anual de la OTAN.

Los jefes de Gobierno de la Alianza Atlántica tienen previsto fijar un nuevo objetivo durante la cumbre que celebrarán en julio en Vilnius (Lituania). Stoltenberg ha explicado que su intención es mantener la cifra del 2%, pero convertirla ya no en un tope de gasto sino en un mínimo que hay que alcanzar de manera inmediata y después tratar de superar.

"En este mundo nuevo y más disputado, no podemos dar por sentada nuestra seguridad. Es nuestra seguridad la que sustenta nuestra prosperidad y nuestra forma de vida", ha insistido el secretario general de la OTAN.

En total, en los últimos ocho años, los países de la OTAN han aumentado el gasto en defensa en 350.000 millones de dólares. El gasto militar total de la Alianza Atlántica en 2022 superó el billón de dólares. Aunque sólo representa el 54% del PIB de la OTAN, Estados Unidos es el responsable del 70% de su inversión en defensa.

El papel de China

Durante la presentación de su informe, Stoltenberg ha vuelto a pedir a China que no preste ningún tipo de asistencia militar a Rusia. A su juicio, la visita del presidente Xi Jinping a Moscú demuestra que "China y Rusia se están acercando cada vez más a nivel militar, económico y político y económico".

"No hemos visto pruebas de que China entregue armas letales a Rusia, pero Rusia lo ha pedido y es un tema que se está considerando en Pekín por las autoridades chinas. China no debe prestar ayuda letal a Rusia. Eso sería apoyar una guerra ilegal, prolongaría la guerra y respaldaría la invasión ilegal de Ucrania. Es algo que China no debe hacer", ha insistido el secretario general de la OTAN.

Stoltenberg se ha declarado además profundamente escéptico sobre el plan de paz de China para Ucrania. "China debe empezar por entender la perspectiva de Ucrania y dialogar directamente con el presidente Zelenski si quiere ser seria sobre la paz. China no ha sido capaz de condenar la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania", ha denunciado.

A su juicio, el plan chino incluye "elementos positivos" como la seguridad nuclear, la protección de civiles y la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Al mismo tiempo, el alto el fuego que reclama Pekín "sólo sería una forma de congelar la guerra y garantizar que Rusia puede recuperarse y volver a atacar".

"No sólo sería una paz insostenible, sino que permitiría a Rusia quedarse con territorio que ha ocupado de forma ilegal", ha denunciado Stoltenberg.

Guerra Rusia -Ucrania

