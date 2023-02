Rusia elige Mariúpol para reunir las tropas de la nueva ofensiva y así poder nutrir los dos frentes

24 de febrero. La fecha parece tan anunciada -la mística del aniversario- que probablemente la segunda gran ofensiva rusa empiece cualquier otro día. Tal vez, incluso, no haya una segunda ofensiva como tal, o al menos no como la primera, es decir, tal vez, no haya un movimiento dramático en varios frentes, sino, simplemente, un intento de avance continuo, pausado, apoyado en cientos de miles de hombres a los que enviar a la trituradora de carne confiando en que el número palie las carencias tácticas.