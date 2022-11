Detenido en Francia un hombre por secuestrar y asesinar a una menor española de 14 años

Un ciudadano francés de 31 años de edad, que ya había sido condenado por delitos de agresión sexual cuando era menor de edad, ha sido arrestado como principal sospechoso por el secuestro y posterior asesinato de Vanessa, una joven española de 14 años que residía en una ciudad del sur del país.



La joven fue encontrada sin vida en un edificio abandonado de Birac-sur-Trec, a unos pocos kilómetros de Tonneins, donde la menor vivía junto a sus padres y dos hermanos. Según ha publicado la prensa nacional francesa, la familia había emigrado desde España hace apenas un año.

La madre de la adolescente alertó el viernes a la policía francesa de la desaparición de la niña después de que la menor no regresara a casa del instituto. Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo detectar el vehículo del sospechoso.

Meutre de Vanessa en #LotetGaronne

Romain a reconnu les faits cette nuit. Agé de 31 ans, l'homme a rapidement avoué l’enlèvement de Vanessa, non loin de son collège, à Tonneins. Il l’aurait étranglée avant de rentrer chez lui. Plus d'infos sur https://t.co/diGOSQVK8O pic.twitter.com/gX4nh4Kq7v — Le Nouveau Détective (@MagDetective) November 19, 2022

Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el domicilio del presunto autor de los hechos. Fue allí cuando el hombre confesó el asesinato de la pequeña e indicó con detalles donde se encontraba el cuerpo sin vida de la joven. Tras confirmarse la noticia, la madre de la pequeña fue ingresada en el hospital debido al enorme impacto psicológico.

A pesar de que todavía faltan por conocer algunos detalles de lo ocurrido, algunos medios locales apuntan a que la pequeña formaba parte de un grupo especial el instituto de Tonneins con el objetivo de perfeccionar el idioma.

El sospechoso de 31 años ya había sido condenado a 15 días de reclusión, "exentos de cumplimiento" si no reincidía, por una agresión sexual el pasado 2006. Por aquel entonces, el individuo todavía era menor de edad.

El Fiscal de Agen explicó en una rueda de prensa algunos de los detalles de este suceso que ha conmocionado a Francia. Este sábado, precisamente, han tenido lugar varias manifestaciones en el país galo para denunciar la inacción de los poderes públicos ante la violencia machista. No obstante, no se ha podido confirmar si existió agresión sexual o no, ya que los análisis forenses aún no lo han confirmado. Tampoco confirmó la causa de la muerte, aunque algunos medios franceses apuntan a un posible estrangulamiento.





