Duro invierno en Europa: Londres se prepara para cortes de luz de 3 horas y París apagará calentadores

Europa se prepara para un invierno complicado por la guerra en Ucrania. Los hogares británicos podrían sufrir apagones de electricidad durante tres horas al día si este invierno Vladímir Putin corta el suministro de gas a Reino Unido en plena ola de frío. Este sería el "peor escenario posible" sobre el que ha advertido National Grid, la compañía responsable de la red eléctrica y el gas en el Reino Unido.

Mientras, en Francia, se ha activado una drástica medida para ahorrar energía ante el temor a un corte energético por parte de Rusia. Desde el 15 de octubre la empresa pública de electricidad podrá cortar los calentadores de agua en las horas de más consumo, entre las 12:00 horas y las 14:00 horas.

Con la crisis energética golpeando con fuerza Europa, un informe de la National Grid de Reino Unido señala que los apagones de tres horas es un escenario "improbable" aunque no imposible y se avisa de que las interrupciones de suministros son una "posibilidad" real si la actual crisis energética escala en las próximas semanas.

Cortes en horas punta

Los hipotéticos cortes de energía serían en las horas punta de consumo, por las mañana o entre las 16:00 y las 21:00 horas, y se avisarían a los consumidores con una antelación de, al menos, 24 horas.

En el caso de que se tenga que activar este plan de emergencia, tendría que ser aprobado por el secretario de Empresas y Energía, Jacob Rees-Mogg, y rubricado por el rey Carlos III, según The Guardian.

Reino Unido depende en gran medida del gas para producir electricidad. De hecho, las centrales eléctricas de gas generan casi la mitad de la energía que se consume en el país. Una parte de ese gas proviene no sólo de la Europa continental, también de Rusia.

Francia corta calentadores de agua

Francia también se está preparando ante un difícil invierno. A partir del 15 de octubre, Enedis, la empresa pública que gestiona la distribución de electricidad, podrá cortar los calentadores de agua caliente de más de cuatro millones de clientes entre las 12:00 y las 14:00 horas para evitar apagones.

Enedis asegura que los cortes, que no podrán ser de más de dos horas, no tendrán un impacto real para los clientes, y que no se producirán cortes para otros aparatos eléctricos o electrónicos, como frigoríficos o televisores.

Desde el 15 de octubre y hasta al menos mediados de abril o mayo, clientes que tengan un contrato que diferencie entre las horas de mayor y menor consumo se verán afectados por esta medida que pretende reducir el uso innecesario de energía en las horas de pico de consumo.

Esta medida afectará tanto a particulares como a empresas o edificios públicos que tengan un "contador inteligente" de electricidad.

