La OTAN ha acogido con frialdad máxima la solicitud del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de unirse al club como respuesta a la escalada bélica del Kremlin. En contraste con el recibimiento entusiasta brindado a Suecia y Finlandia hace apenas unos meses, los aliados han dejado claro que la adhesión de Ucrania no es una prioridad en estos momentos. La integración de Kiev supondría de hecho entrar en conflicto directo con Rusia, algo que la OTAN quiere evitar a toda costa.

"Toda democracia tiene derecho a solicitar ser miembro de la OTAN, y respetamos el derecho de Ucrania de hacerlo. Las puertas de la OTAN siguen abiertas y lo hemos demostrado. En la cumbre de Madrid, los aliados dejaron claro que apoyamos el derecho de Ucrania a escoger su camino, a decidir en que tipo de alianza de seguridad quiere estar", ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en respuesta a la petición de Zelenski.

"La decisión debe ser tomada por los 30 aliados por consenso. Nuestro foco ahora es dar apoyo inmediato a Ucrania para ayudarle a defenderse de la invasión brutal de Rusia. Esta es la principal prioridad en este momento", ha subrayado Stoltenberg.

[La OTAN enfría la solicitud de entrada de Ucrania: "Nuestra prioridad es dar apoyo inmediato a Kiev"]

El secretario general ha querido dejar claro en varios pasajes de la rueda de prensa que la OTAN "no es parte en el conflicto" y no desea una escalada aún mayor de la guerra. "Apoyamos a Ucrania, pero eso no nos convierte en parte del conflicto", ha insistido.

¿Debería el Gobierno de Kiev abstenerse de actuar en los territorios anexionados para evitar el riesgo de que Rusia use armas nucleares? "Ucrania tiene derecho a retomar el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas rusas. Por eso les apoyamos, para que puedan defenderse pero también continuar liberando territorio. La anexión ilegal no cambia nada", responde Stoltenberg.

Obligar a Ucrania a retroceder ahora significaría aceptar el "chantaje nuclear" del Kremlin y permitir que "potencias autoritarias como Rusia puedan lograr lo que quieren amenazando con el uso de armas nucleares". "Rusia debe entender que una guerra nuclear nunca puede ganarse y no debe librarse. Usar armas nucleares tendría consecuencias graves para Rusia y eso se ha comunicado muy claramente a Rusia", ha explicado el secretario general de la OTAN.

La integración de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón "supone la mayor anexión de territorio europeo por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial". Ucrania ha ocupado "a punta de pistola" otro 15% de territorio de Ucrania, un área del tamaño de Portugal, destaca Stoltenberg. "Este robo de territorio es ilegal e ilegítimo. Los aliados de la OTAN no reconocen ni reconocerán este territorio como parte de Rusia. Este territorio es Ucrania".

[La OTAN avisa a Putin de "consecuencias sin precedentes" si usa armas nucleares en Ucrania]

A juicio de la Alianza, la anexión de territorios, la movilización parcial decretada por el Kremlin y su retórica nuclear representan la "escalada más grave" desde el estallido de la invasión el 23 de febrero. "No muestra fortaleza sino debilidad. Es una admisión de que la guerra no va según los planes y de que Putin ha fracasado en sus objetivos estratégicos", sostiene Stoltenberg.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan