La UE descarta un veto total a los turistas rusos pero complicará el logro de visados

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han alcanzado este miércoles un acuerdo de mínimos sobre la polémica cuestión de los visados a los ciudadanos rusos (en particular los turistas). No habrá un cierre total de fronteras como reclamaban Polonia, Finlandia y los países bálticos como represalia por la invasión de Ucrania. La solución de compromiso consiste en suspender el Acuerdo de Facilitación de Visados entre la UE y Rusia de 2007.

Esto se traducirá en la práctica en un encarecimiento del precio de los visados para los ciudadanos rusos que quieran viajar a Europa (que se duplica de 35 a 80 euros) y un aumento de plazos y burocracia para lograr el preciado documento. Los visados multianuales se restringen y las solicitudes se examinarán de forma más estricta. Pero no se establece ningún limite, como pedía también Finlandia.

Se imponen así las tesis de Alemania, Francia y España, que abogaban por mantener abiertos los canales de comunicación con la población civil rusa. Sin embargo, los países partidarios de endurecer las sanciones contra Rusia ya han anunciado que no cejarán en su empeño y seguirán reclamando un veto total a los turistas rusos.

"Desde mediados de julio, se ha producido un incremento sustancial en el número de cruces de fronteras desde Rusia a los países vecinos (en la UE), lo que supone un riesgo de seguridad. Además, hemos visto que muchos rusos están viajando por ocio y compras, como si no hubiera guerra en Ucrania. Los Estados miembros consideran que no podemos seguir así", ha explicado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al término de la reunión informal celebrada en Praga.

Borrell ha señalado que la suspensión total del Acuerdo de Facilitación de Visados entre la UE y Rusia "significa que reduciremos significativamente el número de visados expedidos por los Estados miembros, ya el proceso será más largo y difícil". Se trata además de una "posición común" que evitará que los rusos pidan visado en los Estados miembros que ofrecen mejores condiciones.

Además, los ministros de Exteriores han acordado examinar cada solicitud de forma individualizada y en profundidad. "No queremos desconectarnos de los rusos que están en contra de la guerra en Ucrania, de la sociedad civil de Rusia", ha dicho Borrell.

En todo caso, el jefe de la diplomacia de la UE ha admitido que la situación en los países fronterizos con Rusia (Finlandia y los bálticos), es "difícil". Por ello, se les permitirá adoptar medidas a nivel nacional para restringir la entrada en la UE a través de sus fronteras, en conformidad con el código Schengen.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la reunión de este miércoles en Praga

Finalmente, los pasaportes rusos expedidos en los territorios ocupados por la UE no serán reconocidos. Además, se encarga a la Comisión que examine qué hacer con los "millones de visados" que ya se han concedido a los ciudadanos rusos.

La UE puso fin a todas las conexiones aéreas con Rusia desde el mismo día del estallido de la guerra en febrero. Desde entonces, la mayoría de visitantes rusos entran por tierra a través de los países fronterizos, como Finlandia o los bálticos. Aunque éstos ya están restringiendo los visados, los rusos pueden usar los expedidos por cualquier Estado miembro, que les permiten moverse por todo el territorio Schengen.

"Es importante mostrar que, en un momento en que los ucranianos están sufriendo, el turismo (por parte de los rusos) no puede continuar con normalidad, sino que debemos restringir los visados turísticos", ha defendido el ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto. Pese a la falta de acuerdo en la UE, Finlandia limitará a partir del 1 de septiembre los visados que concede a ciudadanos rusos a un 10% de la cantidad antes de la guerra.

"Es una cuestión de seguridad y de aumentar las sanciones contra Rusia, y no tiene nada que ver con un castigo colectivo. Se trata de enviar un mensaje muy claro a los ciudadanos rusos de que, mientras los ucranianos están muriendo, no son bienvenidos en Europa. No me tomo en serio el argumento de que visitando Europa, los rusos van a aprender mucho de cómo cambiar su país. Hemos tenido 30 años de visitas y de turismo", sostenía el ministro de Exteriores de Letonia, Edgar Rinkevics.

Los ministros de Exteriores de los 27 han concluido este miércoles su reunión informal en Praga

Para el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, la UE debe mantener un "equilibrio" que garantice a la vez dos objetivos: "que no se permita entrar en territorio europeo a nadie que participe en el esfuerzo de guerra de Vladímir Putin y al mismo tiempo mantenernos abiertos a todos los sectores de la población que quieren conocer la verdad sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, a toda la gente que quiere dialogar de buena fe con nosotros".

"Estas personas son el futuro de la relación pacífica y mutuamente satisfactoria que la UE quiere mantener con los rusos", alega Albares.

"Es importante saber distinguir entre los apologistas de la guerra -el principal de ellos el presidente ruso, y su entorno y todos los que apoyan el esfuerzo de guerra- y los ciudadanos rusos: los artistas, los estudiantes, los periodistas", ha coincidido la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna.

"Los primeros son los responsables de la guerra. Los otros no y deseamos y debemos continuar teniendo vínculos con ellos. Además, los oligarcas rusos ya están sujetos a sanciones individuales y ellos ya no pueden venir a hacer compras a Francia ni a Europa", insiste Colonna.

