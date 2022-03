Ucrania lanza una contraofensiva en Kiev y Odesa sufre un bombardeo incesante desde el mar

Después de veintisiete días de guerra la noticia es que los militares ucranianos están organizando una contraofensiva que va in crescendo para recuperar el territorio del que se había apoderado Rusia en el sur del país.

"Hemos visto señales de que los ucranianos están yendo un poco más hacia la ofensiva, se han estado defendiendo de forma muy inteligente, muy ágil, muy creativa en lugares que creemos que son los correctos para defenderse", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. Conviene recordar que EEUU está suministrando equipamiento castrense a Ucrania para defenderse.

Sin embargo, Kirby agregó que ahora la resistencia ucraniana está intentando recuperar territorio en su país frente a los rusos. "Los propios ucranianos dijeron hace unos días que estaban planeando contraataques, y creo que hemos visto indicios de que se están movimiento en esa dirección", subrayó el portavoz.

Los esfuerzos militares se aprecian con mayor claridad en los pueblos y ciudades que se vieron sobrepasados por las Fuerzas rusas en los primeros días de la guerra. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Jersón.

Allí los soldados rusos abrieron fuego contra un grupo de manifestantes. Las personas congregadas en la plaza principal de la ciudad miraban a los ojos de los soldados rusos y gritaban: "¡Marchaos a casa! ¡Marchaos a casa!". A continuación, las tropas del Kremlin comenzaron a disparar contra la multitud, según ha podido verificar el diario The New York Times tras analizar varios vídeos y fotografías.

Un manifestante herido por los disparos de los soldados rusos en la plaza de Jersón. Reuters

Estas imágenes vienen a demostrar que los soldados rusos tienen que hacer frente a revueltas públicas y recurren a medios cada vez más violentos para repelerlas. Y eso es así porque el Ejército ucraniano presiona parar recuperar el terreno perdido en la región de Jersón.

Es difícil saber hasta qué punto están teniendo éxito las Fuerzas ucranianas, pero altos funcionarios del país señalan que quieren recuperar el aeropuerto y la ciudad. Un alto cargo de Defensa de EEUU ha confirmado al diario estadounidense que se están realizando esfuerzos para recuperar Jersón pero no quiso ir mucho más allá en la descripción de los combates y se limitó a señalar que "es un frente de batalla muy dinámico y activo".

Mientras tanto, los funcionarios ucranianos tienen la esperanza de que la resistencia pública tenga un efecto multiplicador. Con cada información de soldados rusos saqueando una tienda, secuestrando a un funcionario del Gobierno o envueltos en cualquier otra actividad criminal, aumenta la ira del pueblo ucraniano.

Y aunque es imposible verificar todas y cada una de las afirmaciones hechas por los funcionarios ucranianos, el presidente Volodimir Zelenski aprovecha muchos de los episodios más inquietantes para enardecer los ánimos del pueblo ucraniano en las áreas controladas por Rusia.

Un soldado del Ejército ucraniano se prepara para defender a su país en Makariv. Reuters

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas informó este lunes de que "la bandera ucraniana vuelve a estar izada en la ciudad de Makariv" y que las Fuerzas del Kremlin han retrocedido. Makariv es una ciudad que está situada a unos 60 kilómetros al oeste de Kiev. Como en mucchos pueblos y ciudades que circundan la capital, la ferocidad de los combates ha culminado en una destrucción devastadora y ha provocado que su control haya ido cambiando de manos durante el transcurso de la guerra".

Estas noticias vienen a demostrar los esfuerzos de las tropas de Zelenski para evitar que los soldados de Putin rodeen Kiev. Después de 27 días de combates, un alto cargo del Departamento de Defensa de EEUU ha señalado al diario The New York Times que los rusos no han podido avanzar más allá de 14 kilómetros al noroeste de Kiev o 29 millas desde el este de la ciudad.

Mariúpol y Odesa

Actualmente, la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, centra la atención de la guerra con Rusia, en un asedio que se mantiene desde hace días y que tiene visos de prolongarse. Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariúpol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según fuentes locales.

Rusia instó el domingo a las fuerzas ucranianas a que se rindiesen y abandonasen "sin armas" Mariúpol, algo que Kiev calificó de "delirio".

Un soldado ucraniano pasa entre las barricadas levantadas para defenderse de la invasión rusa. Reuters

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo este martes que la resistencia de Mariúpol, fuertemente bombardeada por los rusos hace días, está "salvando" a otras ciudades, como Dnipro, Kiev y Odesa, del recrudecimiento de una ofensiva contra ellas.

Este lunes por primera vez en lo que va de guerra la estratégica ciudad portuaria de Odesa -de 990.000 habitantes-, sufrió bombardeos contra edificios residenciales con artillería disparada desde el mar, señaló la Alcaldía en Telegram.

"Son edificios residenciales donde viven civiles. Que lo sepan los rusos enajenados, a quienes los dirigentes de su país les dicen que aquí no pasa nada de esto", afirmó el alcalde, Gennady Trukhanov. "No dejaremos Odesa y lucharemos por nuestra ciudad", recalcó.

Hasta ahora la región de Odesa había sufrido ataques de misiles desde barcos rusos cerca de Tuzla, al oeste de la ciudad, que habían dañado infraestructuras críticas, pero no habían atacado viviendas.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan