Los fiscales del 'caso Madeleine' están "cien por cien seguros" de que Brueckner la asesinó

Christian Brueckner es, según los fiscales alemanes que llevan el caso de Madeleine McCann, el asesino de la niña desaparecida en Portugal en mayo de 2007. "Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató", ha asegurado el fiscal alemán Christian Wolters.

Según declaraciones a The Mirrorel sospechoso la secuestró y asesinó. Afirman esar "cien por cien seguros" según varias pruebas que no dejan lugar a otra conclusión, pese a que no tienen ni el cuerpo ni ADN. "Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor calidad de evidencias posible", explica al periódico inglés. Y añade: "Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición".

Mientras, esperan terminar la investigación de cara al próximo año. Quieren usar este tiempo para lograr todas las pruebas posibles y entonces presentar cargos. “Por eso dijimos que investigaremos siempre que haya pistas o información que podamos buscar. No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente. Pero está en prisión, así que no tenemos esta presión sobre nosotros. Tenemos tiempo en nuestras manos ", ha defendido el fiscal.

Brueckner cumple condena por la violación de una norteamericana de más de 70 años. También se le investiga por la violación en Algarve en 2004 de una mujer irlandesa y por exibicionismo con menores.

Una de las evidencias que se están investigando es una "confesión" que Brueckner le hizo a un amigo. También un análisis telefónico que muestra que estaba en el Ocean Club en el que se encontraba la niña cuando desapareció.

