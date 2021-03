Draghi aprieta las normas en Italia: distancia de 2 metros y cuarentena para los vacunados

Mario Draghi ha vuelto a aprietar las restricciones en Italia por el coronavirus. Después de volver al confinamiento en gran parte del país, Italia ha emitido nuevas recomendaciones para la población ante la propagación de las nuevas variantes del coronavirus. Entre ellas está el aumento de la distancia física a dos metros y aplicar cuarentenas a los vacunados si han tenido contacto con una persona positiva, en un momento en el que la pandemia se recrudece en el país, con más de 20.000 contagios en las últimas 24 horas.



Estas recomendaciones están contenidas en un nuevo informe elaborado por varios organismos sanitarios italianos, la Agencia Nacional del Fármaco y el Ministerio de Sanidad y en el que se lee: "aunque el metro sigue siendo la distancia mínima, es recomendable aumentarla hasta dos metros, cuando sea posible y especialmente en todas las situaciones donde se puede quitar la mascarilla".



También se destaca que incluso quienes se hayan vacunado, si han estado en contacto cercano con un positivo de covid-19, "deben adoptar las mismas indicaciones preventivas válidas para una persona no sometida a vacunación, independientemente del tipo de vacuna recibida, número de dosis y tiempo transcurrido" desde que le fuera suministrada.



A pesar de haber sido vacunado y ser asintomático, se deben "observar 10 días de cuarentena desde la última exposición con una prueba antígena negativa o con una prueba molecular al décimo día o 14 días desde la última exposición".



Para aquellos que hayan tenido un contacto con un positivo, "deben terminar la cuarentena de 10 a 14 días antes de que puedan ser vacunados".



En el documento se confirman las indicaciones de vacunación para las personas que hayan pasado el virus y de "considerar la administración de una sola dosis siempre que la suministración de la vacuna se realice al menos 3 meses después de la infección y dentro de los 6 meses de la misma".



Se exceptúa a las personas con enfermedades de inmunodeficiencia, primaria o secundaria a tratamientos farmacológicos, que, incluso si se han contagiado "deberán vacunarse lo antes posible y con un ciclo de vacunación de dos dosis".



También los sujetos vacunados, se advierte en el informe, "incluso si tienen un riesgo reducido, pueden sufrir la infección por Sars-CoV-2, ya que ninguna vacuna es 100 % efectiva y la respuesta inmune a la vacunación puede variar de un sujeto a otro y aún no se ha definido".



CONFIANZA EN LAS VACUNAS



El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, compareció hoy ante la comisión parlamentaria sobre Asuntos Sociales y afirmó que lo que ha que ha sucedido con las vacunas de AstraZeneca, "no afecta la confianza en el arma más importante para derrotar al virus".



"Nuestra esperanza, y la de otros países europeos, es que mañana lleguen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) las aclaraciones y garantías necesarias para superar las dificultades de los últimos días sobre el caso AstraZeneca", agregó.



Para Speranza, "la campaña de vacunación continúa y debe acelerarse también gracias al aumento de dosis" y añadió que "si en el segundo trimestre la expectativa es que lleguen unos 50 millones de dosis de vacuna, en el tercer trimestre la expectativa es de unos 80 millones".



"Esto significa que estamos en condiciones de desarrollar una aceleración muy significativa de la campaña de vacunación", dijo el ministro, que añadió que trabaja para lograr "un mayor protagonismo" de las farmacias y en las enfermeras que ayude en ese propósito.