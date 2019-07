La trágica muerte de una influencer rusa: hallan su cuerpo desnudo en una maleta en su apartamento

Noticias relacionadas Las trágicas vacaciones de seis influencers españoles en Tailandia: David muere al caer de un acantilado

Ekaterina Karaglanova, influencer rusa, ha sido encontrada muerta desnuda dentro de una maleta en su apartamento con signos de violencia con arma blanca, con una lesión en la garganta.

Karaglanova, de 24 años y con más de 85.000 seguidores en Instagram, compartía publicaciones sobre sus viajes por Europa que alcanzaban hasta los 3.000 'likes'. Tenía además un blog de viajes con miles de seguidores.

Es por ello que su muerte ha supuesto una conmoción en Rusia donde la Policía investiga el caso. Cuando dejó de publicar sus contenidos y su familia perdió contacto con ella, pidieron la ayuda del casero para entrar en el piso, donde la encontraron muerta en una maleta en un pasillo del piso en el que vivía.

El canal de televisión ruso RenTV informó de que hay un detenido de 32 años. Por su parte, el diario ruso Moskovsky Komsomolets informó de que los agentes no encontraron pruebas de que se hubiera producido una pelea en el apartamento.

La influencer había iniciado una relación y planeaba un viaje a Holanda con su nuevo novio para celebrar su cumpleaños, este 30 de julio. Precisamente, unas cámaras de seguridad grabaron a su ex visitando el edificio durante poco tiempo los días después de su desaparición.

Recientemente se había graduado como médico en la Pirogov Russian National Research Medical University. Había hecho una residencia en una escuela de medicina en Moscú y trabajado como dermatóloga.

En una de sus últimas publicaciones contaba su afición por los viajes: "En general, para ser sincera, no me gusta descansar mucho. Viajo a menudo, pero en cada país no paso más de 3-5 días. El viaje más largo de mi vida fue a Israel con mi familia, cuando tenía 14 años, luego fuimos de visita durante todo un mes y recorrimos todo el país".