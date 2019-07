Las trágicas vacaciones de seis influencers españoles en Tailandia: David muere al caer de un acantilado

David Rocamundi fundó hace un par de años 'Present and future', una agencia de representación de influencers. Entre su lista de contactos, se encuentran grandes -y conocidos- rostros de las redes sociales, especialmente de Instagram, como modelos y creadores de contenido. Hace dos semanas él y su socio -Jordi- pusieron rumbo a Tailandia junto a otros seis influencers. El grupo iba a promocionar y a disfrutar de unos días de vacaciones entre las playas paradisiacas de Phuket y las piscinas infinitas de Bali.

El pasado sábado 27 de julio, el grupo decidió realizar una excursión por la montaña en la isla tailandesa de Ko Sumai hasta una cascada. En un momento dado, David se alejó de los influencers y, en el tramo más complicado de la ruta, cayó por un terraplén. El joven, de 26 años, murió en el acto. Sus compañeros todavía no se lo pueden creer. Habían viajado hasta el país asiático para disfrutar de unos días de relax, sentir la calma que te proporciona un lugar tan paradisíaco como Tailandia y, de paso, promocionarse a través de las redes sociales. Ha sido en un post de Instagram donde Jordi se ha despedido de su amigo: "Me has dado mis mejores 4 años de mi vida".

Cronología de un viaje que acabó en tragedia

02:22 de la madrugada del 15 de julio. Jordi y David han aterrizado en Bali. No es la primera vez que hacen este viaje, ya que estuvieron hace dos años y se quedaron prendados de la isla. Por ello, decidieron volver. Aunque esta vez, la cosa era diferente. Habían fundado 'Present and future', una agencia de representación que por aquella época no gozaba del protagonismo y la repercusión que lo hace ahora. ¿Su secreto? Reclutar a jóvenes influencers con gran potencial en redes sociales y gestionar el contenido que comparten. La empresa, creada por estos dos jóvenes barceloneses hace más de cuatro años, representa a hijos de del papel couché, como Anita Matamoros o Javier Tudela. También, a exestrellas de programas de televisión como Sophie Tatar -extronista de Mujeres, hombres y viceversa y con casi medio millón de seguidores en la red social-. Todos ellos tienen un perfil común: jóvenes, prometedores, activos en Instagram y locos por vivir de ello. Además de amantes de las nuevas aventuras.

Fue esto lo que le llevó a todos ellos a la isla de Bali. Pero no lo hicieron solos. Jóvenes como Sophie Tatar, Noelia Muñoz de Morales -instagramer- o Adriana Julián -novia de Jordi-, junto a otras tres chicas le acompañaron en este nuevo viaje. Tras recuperarse un poco del jet lag durmiendo un par de horas, decidieron conocer esta provincia occidental de Indonesia. Desayunaron, compartieron imágenes en Instagram, vídeos y pusieron rumbo a conocer la ciudad. Las fotos eran envidiables: desayunos perfectos, diversión y felicidad. De allí, viajaron hasta Phuket, donde se encuentran las playas más populares de la región.

22 de julio. El grupo llega a Phuket. Aquí le espera una enorme villa, con piscina infinita -que siguen retratando en sus redes sociales-. Aprovechan para hacer varias promociones -como la de una maleta- y para seguir divirtiéndose. En las imágenes, se les ve de fiesta, enseñando a los locales a bailar la macarena o a cantar por Raphael. Allí, presumen de las preciosas vistas al levantarse por la mañana, donde la paz, la tranquilidad y la armonía inundan cada rincón de la espectacular villa donde se hospedan. También, realizan varias excursiones. La primera, a Ko Phi Phi Don, a isla principal del archipiélago tailandés de Ko Phi Phi. Arena blanca, agua cristalina y disfrute. Mucho de esto último. Todos ellos cuentan cuánto se han enamorado de la isla y cómo aprovechan el tiempo juntos.

Ver esta publicación en Instagram Phuket! #thailand Una publicación compartida de David Rocamundi Conesa (@davidrocamundi) el 23 Jul, 2019 a las 12:43 PDT

El 26 de julio deciden irse de Phuket y aterrizan en Ko Samui, otro espectacular emplazamiento situado en una isla cercana. Allí tienen previsto realizar varias excursiones, entre las que se encuentra un recorrido por la cascada de Namuang 2. En un momento dado, David se aleja del grupo y, según apuntan las investigaciones, cayó debido a las condiciones del terreno. Pero ninguno de sus amigos se dio cuenta. Ellos seguían compartiendo el recorrido en redes sociales. Cuando llegaron al hotel, se percataron de la ausencia de David, por lo que dieron el aviso a los Servicios de Emergencia. Debido a que ya había anochecido, reanudaron la búsqueda al día siguiente. Finalmente, encontraron el cadáver del joven atrapado entre dos grandes rocas y parcialmente sumergido.

El grupo de influencers y Jordi -su socio- recibieron la noticia en el hotel. No se lo podían creer. Habían estado disfrutando juntos hacía un par de horas y, ahora, toda esa felicidad se había esfumado. De golpe. David había caído, de forma mortal, y no se pudo hacer nada por salvar su vida. Además, se encontraban fuera de su Barcelona natal, lejos de sus seres queridos, de sus compañeros, de sus socios y de todos aquellos que pudieran apoyarle en un momento tan complicado.

Ver esta publicación en Instagram Gracias!🏝 #tailandia Una publicación compartida de David Rocamundi Conesa (@davidrocamundi) el 26 Jul, 2019 a las 5:11 PDT

Fue Jordi, quien aprovechando de su medio de vida -las redes sociales- le dedicó unas bonitas palabras a David: "Te quiero amigo, no puedo borrar tu sonrisa de mi rostro, nuestras cervezas en la oficina los viernes, nuestras discusiones que nos hacían más fuertes, nuestras reuniones y proyectos juntos que nos ilusionaban continuamente, aprendí de ti todo (saber estar, constancia, sabiduría, diversión)".

'Present and future', la empresa que les cambió la vida

Jordi y David fundaron 'Present and Future' en 2015. Debido al auge de las nuevas tecnologías -y sobre todo de Instagram- vieron aquí un filón donde invertir y donde poder hacer negocio. Por ello, decidieron buscar a través de las redes sociales nuevas caras, rostros jóvenes y prometedores. Pronto se convirtieron en una de las agencias más aclamadas de nuestro país -junto a Soy Olivia- y que se disputaba la representación de estos famosos en las redes sociales. Su idea era clara: convencer a pequeños perfiles de ganar dinero con su red social, promocionando distintos productos y haciendo campañas de engagement para encandilar el público.

Pronto se hicieron cargo de la representación de Anita Matamoros -hija de Makoke y Kiko Matamoros, asiduos de los programas del corazón-, Natalia Osona y Noelia Muñoz de Morales -jóvenes influencers- , Sophie Tartar y Violeta Mangriñán -participante en Mujeres, hombres y viceversa-.

Jordi y David estaban deseando que llegara julio para poder volar hasta Tailandia. El viaje que realizaron a este lugar hace un par de años les había marcado para siempre. Sabían que era buena oportunidad para promocionar distintos productos -como maletas o apps de móvil- y, por ello, decidieron hacerlo junto a un grupo de influencers. Allí llegaron ilusionados, con ganas de vivir la experiencia de nuevo y, sobre todo, de conocerse, disfrutar de su compañía y pasarlo bien. Pero, trágicamente, todo se torció en aquella excursión a la cascada de Namuang 2. Las vidas de estos jóvenes estarán marcadas para siempre por esta tragedia que les sobrevino de repente.