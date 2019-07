Bruselas lleva a España a los tribunales por la contaminación en Madrid y Barcelona

La Comisión Europea ha decidido este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber tomado suficientes medidas para combatir la contaminación ambiental, en particular en las zonas urbanas de Madrid y Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. La denuncia constituye el primer paso para imponer una multa multimillonaria a España si no corrige la situación en los próximos meses.

Los datos más recientes sobre la calidad del aire facilitados por España confirman el "incumplimiento sistemático" de los topes máximos que marca la legislación de la UE para el dióxido de nitrógeno, un contaminante generado sobre todo por los coches, según ha destacado el Ejecutivo comunitario. Estos límites son obligatorios desde 2010.

"Es una cuestión de salud pública. En España, nuestra Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que alrededor de 9.000 muertes prematuras al año son atribuibles al dióxido de nitrógeno cada año", ha resaltado el comisario de Medio Ambiente, el socialista maltés Karmenu Vella, al anunciar el expediente contra España.

"En la UE hemos fijado unos límites a la contaminación ambiental que se basan en las recomendaciones científicas. Y cuando estos límites se superan, es urgente aplicar medidas para mejorar la calidad del aire", asegura Vella.

El impacto de Madrid Central

La denuncia del Ejecutivo comunitario se produce después de que el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya anunciado su intención de revertir la zona de bajas emisiones Madrid Central. En público, el Ejecutivo comunitario ha evitado las críticas directas. Fuera de micro, fuentes comunitarias resaltan que "está claro que si Madrid no aplica las medidas, eso no va a ayudar".

"Por lo que se refiere a Madrid Central, en primer lugar quiero decir que este expediente no afecta sólo a Madrid sino también a otras dos zonas", ha dicho el comisario Vella al ser preguntado por esta cuestión.

"Normalmente, nosotros no hacemos comentarios sobre anuncios de medidas concretas, pero siempre subrayamos que se necesitan medidas eficaces con el fin de mejorar la calidad del aire. Corresponde a los Estados miembros elegir las medidas para lograr los resultados exigidos", ha insistido el político maltés.

El Ejecutivo comunitario reclama a todos los actores afectados, incluidos los diferentes Ayuntamientos, a que "contribuyan juntos a diseñar y aplicar medidas a nivel local, regional y nacional para garantizar el cumplimiento de las normas". "En último término, lo que nos interesa es la salud de la población", dice Vella.