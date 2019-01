Macron responde a los chalecos amarillos: 30 cuestiones para reformar el país

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado a los ciudadanos una treintena de cuestiones sobre las que reformar el país en una carta abierta con la que lanza su anunciado debate nacional para responder a las demandas de los 'chalecos amarillos'.

La misiva, cuya aparición estaba en principio prevista para mañana, invita a los ciudadanos a que haya "la mayor participación posible" en ese debate, que "no será ni una elección ni un referéndum", según su contenido.

Macron se compromete de dar cuenta a los franceses de los resultados de esta macroconsulta en el mes siguiente a su finalización, el 15 de marzo.

Las cuestiones planteadas se vertebran en torno a cuatro ejes: fiscalidad, organización del Estado, transición ecológica, y democracia y ciudadanía.

¿Hay que hacer el voto obligatorio?, ¿qué propone para mejorar la inmigración en nuestra nación?, ¿qué proposiciones concretas haría para acelerar nuestra transición medioambiental?, o ¿qué impuestos hace falta bajar como prioridad? son algunas de las preguntas que realiza el jefe de Estado.

"Intento transformar con vosotros la cólera en soluciones", subraya Macron al final del documento, concebido como una respuesta a las peticiones de los "chalecos amarillos" para que los ciudadanos tengan un mayor protagonismo en la gobernanza de su país.

Pese a todo, el presidente fija una serie de "líneas rojas" sobre las que no piensa transigir, en especial la supresión del impuesto sobre la fortuna, una decisión que tomó al principio de su mandato y que ha sido una de las más impopulares.

"Francia no es un país como los demás. El sentido de la injusticia es más vivo que en otros sitios. La exigencia de cooperación y solidaridad es más fuerte", apunta Macron.

El propio Macron participará en sendos debates con alcaldes el martes -día que se abre oficialmente la consulta- en Normandía (norte) y el viernes en Occitania (sur).

"Los alcaldes tendrán un papel esencial porque son sus representantes electos y, por lo tanto, el intermediario legítimo de la expresión de los ciudadanos", ha argumentado Macron.

"No hay preguntas prohibidas. No estaremos de acuerdo en todo, es normal, es democracia, pero al menos mostraremos que somos personas que no tenemos miedo de hablar, de debatir", ha señalado. "Y tal vez descubriremos que podemos estar de acuerdo (...) más allá de nuestras preferencias, más a menudo de lo que pensamos", ha subrayado en su misiva.

Sin embargo, las encuestas muestran poco interés de los franceses en este proceso: siete de cada diez encuestados por France Info y 'Le Figaro' creen que no se sacará nada útil.