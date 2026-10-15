Equipos de rescate y residentes frente a la escuela colapsada en Pakistán. Reuters

Mueren 27 alumnos y un profesor en el derrumbe de una escuela en Pakistán: se siguen buscando supervivientes

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LO ESENCIAL Las claves Al menos 27 alumnos de 13 años o menos y un profesor han muerto en el derrumbe de una escuela privada en Peshawar, Pakistán. El colapso del techo del centro educativo Al-Khair ha dejado además 25 personas heridas y al menos 45 niños rescatados. Los servicios de emergencias continúan con las labores de búsqueda entre los escombros para localizar a posibles atrapados. Por el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque la baja calidad de materiales y las normas irregulares causan derrumbes frecuentes en el país.

Al menos 27 alumnos y un profesor han muerto y otros 25 han resultado heridos al derrumbarse el techo de una escuela privada en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, donde los equipos de emergencia trabajaban para localizar a posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

"Hasta el momento, hemos rescatado al menos a 45 niños de entre los escombros", declaró Iftikhar Khan, responsable de emergencias del distrito. Los servicios de emergencias siguen tratando de rescatar a los niños atrapados entre los restos del edificio colapsado.

Según el portavoz, todos los fallecidos eran alumnos de 13 años o menos y los 25 heridos también fueron trasladados al centro hospitalario.

El accidente ocurrió en una escuela privada situada en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

El centro educativo privado Al-Khair está ubicado en la colonia Dir de la ciudad norteña. Los equipos de rescate trabajaban para trasladar los cuerpos y a los heridos a los hospitales, según informó el funcionario gubernamental Bilal Faizi.

Los equipos del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar del derrumbe y emprendieron una operación de búsqueda entre los restos del edificio, ante la posibilidad de que varios alumnos y trabajadores permanecieran atrapados.

Por el momento, las autoridades no han establecido las causas del derrumbe ni han precisado cuántas personas se encontraban en el edificio cuando ocurrió el accidente.

Los derrumbes de edificios son recurrentes en Pakistán, donde la aplicación irregular de las normas de construcción y el empleo de materiales de baja calidad plantean problemas de seguridad.

Un responsable de los servicios de rescate explicó que el techo de un piso superior se derrumbó sobre el techo del primer piso del edificio, que a su vez se desplomó sobre los estudiantes que se encontraban en clase.

El pasado julio, el desplome del techo de un centro de enseñanza en construcción en Lahore, en el este del país, causó la muerte de cuatro escolares.