El 'boom' de cafés de animales obliga a Japón a aprobar nuevas normas de bienestar animal y seguridad epidemiológica

Más del 90% de los establecimientos analizados mostraba animales con alto riesgo de causar lesiones, y cuatro cafeterías dieron positivo en E. coli enterohemorrágica.

Un estudio de WWF y la Universidad de Hokkaido halló que el 27% de más de 1.700 animales expuestos en 25 locales pertenecía a especies amenazadas.

La iniciativa responde a la falta de normas específicas y a las alertas por bienestar animal, tráfico de fauna, especies invasoras y enfermedades zoonóticas.

Japón realiza su primera encuesta nacional sobre cafeterías de animales para conocer cuántas existen, qué especies albergan, sus condiciones y la interacción con los visitantes.

Japón ha comenzado a trabajar en su primera encuesta a nivel nacional sobre las cafeterías de animales (animal cafés) impulsada por la preocupación por el bienestar animal, la higiene y la salud pública, según informó un funcionario gubernamental, es un esfuerzo por aumentar la supervisión de este sector tan popular como escasamente regulado.

La recopilación de datos ha comenzado este mes y pretende registrar el número de instalaciones de este tipo que existen en el país, los tipos de animales que albergan, las condiciones en las que se encuentran y cómo interactúan los visitantes con ellos.

Las cafeterías de animales exóticos, donde los visitantes pueden interactuar con especies que van desde nutrias hasta búhos y marmotas, se han convertido en atracciones populares tanto para los propios japoneses como para los turistas extranjeros.

Sin embargo, los investigadores afirman que algunas instalaciones albergan especies amenazadas, lo que plantea preocupación sobre el bienestar animal y el tráfico de fauna silvestre.

Las nutrias del Owl Otter Cafe de Kamakura se dan tanta mañana con las pipas que no necesitan ni mirar. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Japón carece de normas específicas que regulen este tipo de cafeterías y la tenencia de muchas especies exóticas, explica a Reuters Takuya Ishikawa, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

"Existe un gran interés público, incluso por parte de grupos de protección animal, que han compartido periódicamente con el ministerio los resultados de sus propias investigaciones", afirma Ishikawa.

"Los expertos de un panel consultivo del Gobierno también han planteado su preocupación por los posibles problemas que plantean en estas cafeterías".

Las cafeterías con animales domésticos, incluidos gatos y perros, también se incluirán en el estudio.

Esta nutria del Owl Otter Cafe de Kamakura sabe que todavía llevas pipas encima. No lo niegues. Puede olerlas. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tokio planea en paralelo una campaña de concienciación pública, reconociendo que no ha hecho lo suficiente para informar a la población sobre los riesgos de interactuar con animales exóticos.

La perspectiva de un mayor control y de regulación más estricta de la tenencia de animales ha sido bien recibida por algunos sectores de la industria.

"Es evidente que Japón se está quedando atrás en lo que respecta a la regulación del bienestar animal", afirmó Syaina Nozaki, encargada del Owl Otter Cafe en Kamakura, cerca de Tokio, que alberga animales rescatados.

Nozaki se mostró esperanzada con la normativa, afirmando que debe ayudar a distinguir instalaciones como la suya de los negocios menos responsables centrados únicamente en el lucro.

La nutria agradece la ofrenda de pipas con un peludo choque de patas en el Owl Otter Cafe de Kamakura. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Japón, que cuenta con un gran mercado nacional de mascotas, se convirtió en 2024 en el segundo mayor importador mundial tanto de reptiles como de mamíferos vivos, según un informe publicado este mes por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Entre los riesgos que se destacan está el de la proliferación de especies invasoras introducidas por la liberación de mascotas y la propagación de enfermedades zoonóticas.

De los aproximadamente 80 cafés de animales silvestres registrados en Tokio y Osaka, tres cuartas partes también estaban registrados para vender animales, según otro informe elaborado por WWF y la Universidad de Hokkaido.

Los investigadores que visitaron 25 cafeterías encontraron más de 1.700 animales expuestos, y el 27% de ellos correspondía a especies amenazadas.

Más del 90% de los establecimientos exhibían animales considerados de alto riesgo de causar lesiones por contacto, mientras que muestras tomadas en cuatro cafeterías dieron positivo en E. coli enterohemorrágica (EHEC), que puede causar diarrea con sangre.