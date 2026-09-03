5.000 marinos toman Pattaya, la 'gomorra' de Tailandia, tras 286 días embarcados en el portaaviones Abraham Lincoln

La llegada de los marinos supone un impulso económico para Pattaya, aunque se han impuesto restricciones a sus actividades para evitar una imagen negativa.

El largo despliegue ha generado preocupación por problemas de salud mental y deterioro de las condiciones a bordo, siendo criticado por congresistas estadounidenses.

A bordo viajaban unos 5.000 marinos y marines, que ahora disfrutan de cinco días de descanso y recuperación en la ciudad tailandesa.

El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln llegó a Pattaya, Tailandia, tras 286 días de despliegue en operaciones por Oriente Medio y el bloqueo naval a Irán.

El portaaviones de la Armada estadounidense Abraham Lincoln ha atracado en el puerto de Pattaya, al este de Tailandia, tras 286 días en el mar. Se trata de un despliegue récord que incluyó desplazarlo del Caribe a Oriente Medio, y ha estado marcado por las denuncias sobre problemas de salud mental y el deterioro de las condiciones a bordo.

El Lincoln, de propulsión nuclear y con unos 5000 efectivos a bordo, participó en el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y en operaciones de combate. Varios congresistas demócratas han lamentado lo que han definido como un exceso de días consecutivos en servicio y sin parar en puerto.

Acompañado por otros buques de la Marina de EEUU, el Lincoln llegó a primera hora del miércoles a Tailandia en base al tratado que mantienen ambos países para un periodo de "descanso y recuperación". La visita, según las autoridades tailandesas, durará cinco días.

Las cámaras de Reuters estaban presentes para presenciar la llegada de autobuses llenos de marineros y marines vestidos de paisano al hotel Hard Rock de Pattaya, muchos sonriendo y saludando, a unos 150 km al sudeste de Bangkok.

Un logro "verdaderamente histórico"

"Nuestra llegada al puerto de Laem Chabang es una oportunidad muy merecida para que nuestros marineros y marines descansen y recarguen energías", declaró en un comunicado el comandante del Grupo de Combate del Portaaviones 3, el contraalmirante Robert E. Loughran.

"Lo que ha conseguido este grupo de combate es verdaderamente histórico. No podría estar más orgulloso de la excepcional profesionalidad y experiencia demostradas por cada uno de los miembros de este equipo durante nuestras operaciones".

El Lincoln comenzó su despliegue el pasado mes de noviembre. Por lo general, las rotaciones duran entre seis y nueve meses, pero pueden prorrogarse en tiempos de conflicto.

El deterioro del USS Abraham Lincoln, visible desde la costa. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Shakeira Fairfax voló desde Nueva Jersey para reencontrarse en Pattaya con su hija Jade, de 25 años y miembro de la tripulación del Lincoln.

Fairfax afirmó que hubo momentos durante el largo despliegue militar en el Mediterráneo, el mar Rojo y el golfo de Omán en los que la moral estaba baja, el contacto era limitado y temía por la seguridad de su hija.

"Hubo un periodo de silencio", explicó a Reuters. "Fue una época de incertidumbre y miedo. Fue difícil, pero ella cuenta con una red de apoyo", añadía, emocionada. "No veo la hora de ver su sonrisa. Estoy deseando oírla decir 'Mamá'".

El este de Tailandia está acostumbrado a las visitas a puerto de la Marina estadounidense. La relación se remonta a la guerra de Vietnam, cuando Pattaya era un tranquilo pueblo costero cercano a una base naval y a un aeródromo utilizado por los bombardeos estadounidenses.

Tailandia se convirtió en aliado de EEUU por el tratado de 1954, antes de ser designada como aliado importante externo a la OTAN en 2003. Las Fuerzas Armadas de ambos países mantienen estrechos lazos y realizan ejercicios conjuntos anuales.

El Lincoln, con su amplia cubierta de vuelo repleta de helicópteros y aviones de combate -incluidos los cazas F-35 de última generación- llegó a Laem Chabang a primera hora del miércoles. Su escolta, el destructor lanzamisiles USS Frank E. Petersen Jr., atracó en la cercana Sri Racha.

Ambos buques presentaban marcas de óxido y una pintura desgastada a lo largo de la línea de flotación. Un tercer buque, el crucero lanzamisiles USS Robert Smalls, llegó al puerto de Map Tha Phut.

"Copas, diversión y desahogo"

La visita al puerto ha despertado esperanzas de un impulso económico para Pattaya, que también cuenta con una larga reputación como destino de turismo sexual.

El alcalde de la ciudad, Poramase Ngampiches, recibió al comandante del Lincoln y señaló que las autoridades estadounidenses habían impuesto restricciones a las actividades de la tripulación durante la estancia.

Los marinos tendrían vetadas las visitas a clubs de cannabis y a la calle Soi 6, famosa por sus prostíbulos y las trabajadoras sexuales que interpelan a sus clientes en la calle. Se trata, afirman, de evitar dar "una imagen negativa".

La policía tailandesa desplegará patrullas adicionales en la principal zona marítima y de vida nocturna de Pattaya, Walking Street, tras las redadas del fin de semana y la detención de entre 40 y 50 personas por presunta prostitución.

La vida nocturna en Pattaya. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Aunque es ilegal en Tailandia, la industria del sexo opera abiertamente en los centros turísticos, incluidos Bangkok, Phuket y Pattaya, a pesar de las operaciones policiales ocasionales.

En la víspera de la llegada del Lincoln, los vendedores ambulantes de Pattaya cercanos a la famosa zona nocturna de Walking Street se mostraban entusiasmados ante la perspectiva de hacer negocio.

"Ha estado todo muy tranquilo estos días", lamentaba Kadsalin Ketpa, vendedora de ropa de 43 años. "Espero que con su llegada suban mis ventas".

Saroch, de 45 años y a cargo de un puesto de comida, también explicó a Reuters que las visitas de la Marina estadounidense eran buenas para su negocio.

"Vienen a tomar copas, a divertirse y a desahogarse", celebró.