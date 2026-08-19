Crisis diplomática entre Rusia y Japón por el viaje de Putin a las islas Kuriles: Moscú advierte que su soberanía es "inviolable"

La tensión diplomática se agrava por el apoyo de Japón a Ucrania y las sanciones occidentales, lo que llevó a Rusia a amenazar con contramedidas.

Japón considera las Kuriles como "territorios inherentes" y calificó la visita de Putin como "absolutamente inaceptable", reavivando el conflicto histórico.

Moscú reafirmó que su soberanía sobre las islas Kuriles es "inviolable" y advirtió que cualquier intento japonés de cuestionarla es "inaceptable e ilegal".

Rusia convocó al embajador japonés en Moscú para protestar por las críticas de Japón tras la visita de Putin a la isla de Iturup, en las Kuriles.

El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este martes al embajador de Japón, Akira Muto, para transmitirle una firme protesta. Le recordó que la soberanía rusa sobre las islas Kuriles, un archipiélago en el Océano Pacífico reclamado por Tokio, es "inviolable".

Esta crisis diplomática comenzó con la visita del presidente ruso Vladímir Putin la semana pasada a la isla de Iturup (Etorofu para Japón), que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tachó de "absolutamente inaceptable".

El archipiélago de las Kuriles, administrado por Moscú, es un punto conflictivo desde hace varias décadas para las relaciones bilaterales entre los dos países.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés Toshimitsu Motegi declaró el 13 de agosto tras la visita de Putin que "los Territorios del Norte, incluida la isla de Etorofu (Iturup), son territorios inherentes de Japón, tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional".

En aquella ocasión, Japón convocó al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdriev. Ahora, el embajador japonés en Moscú ha acudido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

⚡️ On August 18, Ambassador of Japan to the Russian Federation Akira Muto was summoned to @mfa_russia. pic.twitter.com/y9gyngOITV — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 18, 2026

El viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recordó al diplomático nipón que el archipiélago conocido como Territorio del Norte en el país asiático pasó a pertenecer a la Unión Soviética "como resultado de la Segunda Guerra Mundial", hecho que fue respaldado por la ONU.

"La soberanía y jurisdicción de Rusia sobre las islas Kuriles del Sur es inviolable. Cualquier intento de la parte japonesa de poner en duda de manera directa o indirecta esa evidente realidad es inaceptable e ilegal", señala el comunicado oficial.

Moscú también expresó a Muto su "firme protesta" por las declaraciones "antirrusas" realizadas por los dirigentes japoneses después de la primera visita el pasado jueves a las islas del presidente ruso, Vladímir Putin.



Además, Galuzin advirtió al embajador que las autoridades rusas se reservan el derecho a adoptar "contramedidas adecuadas" por el apoyo de Japón a Ucrania y a las sanciones occidentales contra Rusia.

⚡️ On August 18, Ambassador of Japan to Russia was summoned to @mfa_russia.



Russia stressed that its sovereignty over the Southern Kuril Islands is immutable.



Attempts by Japan to call this indisputable reality into question are absolutely unacceptable.https://t.co/vjPbKC4gNR pic.twitter.com/DUw6bQ66nG — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 18, 2026

La víspera, el jefe de la diplomacia rusa Serguéi Lavrov denunció que Muto había declinado la convocatoria al Ministerio de Exteriores para abordar el conflicto diplomático creado por la primera visita de Putin.



"Nuestros colegas japoneses, nuestros vecinos, por supuesto, han cruzado todas las líneas de la decencia con las declaraciones absolutamente inaceptables de que el presidente ruso no puede visitar cualquier parte del territorio de la Federación Rusa", señaló.



Según el Kremlin, Putin se reunió el 13 de agosto con habitantes de la isla de Iturup (con una población de unas 7.000 personas), donde llamó a no olvidar a los caídos en la operación que tuvo lugar en septiembre de 1945, la última gran batalla del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov durante una rueda de prensa en Moscú, Rusia. Alexander Zemlianichenko Reuters

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi manifestó que el viaje de Putin "hiere los sentimientos del pueblo japonés". "Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto", declaró.

El embajador japonés acude a la tercera

Muto acudió finalmente este martes tras rechazar las citaciones para el viernes pasado y este lunes en medio de la crisis diplomática entre ambos países, anunció hoy la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

El embajador de Japón en Rusia Akira Muto llega a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en Moscú, Rusia MAXIM SHIPENKOV EFE

"Tras las declaraciones realizadas hoy en rueda de prensa por el ministro Lavrov sobre la no presentación del embajador japonés en el Ministerio de Exteriores bajo el pretexto de una enfermedad. De repente se encontró mejor", dijo citada por la agencia Interfax.



Lavrov denunció previamente que el diplomático había declinado la convocatoria al Ministerio para abordar el conflicto creado por la primera visita del presidente ruso a las islas Kuriles, reclamadas por Tokio.



Subrayó que Moscú quiere abordar con el jefe de la legación diplomática nipona "cómo debe organizar su labor en el país de residencia, respetando las leyes y procedimientos vigentes para los diplomáticos extranjeros".

El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con los residentes durante su visita a la isla de Iturup, en las Kuriles del Sur al este de Rusia Gavriil Grigorov Reuters

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo.

Esos territorios se incorporaron a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial en virtud del Tratado de San Francisco. En 1956 ambos países suscribieron una declaración que restablecía sus relaciones diplomáticas y allanaba el camino para una futura devolución de las Kuriles.



Con todo, la nueva Constitución rusa aprobada en un controvertido referéndum en 2020 impide al jefe del Estado ceder territorios a un país extranjero. Esto afecta tanto a las Kuriles como las cinco regiones ucranianas anexionadas en 2014 y 2022.