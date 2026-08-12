Corea del Sur lanza un misil balístico hacia el mar de Japón un día después de lanzar críticas contra Tokio

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Las claves Generado con IA Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón, que recorrió aproximadamente 700 km y alcanzó una altitud máxima de 90 km. El lanzamiento se produjo un día después de que Corea del Norte criticara a Tokio por considerarla una amenaza grave e inminente en su libro blanco de defensa. El misil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón y no se han reportado daños a aeronaves o buques. Este es el undécimo lanzamiento de misil balístico norcoreano en 2026 y ocurre justo antes de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Corea del Norte lanzó este miércoles un misil balístico hacia el mar de Japón, un día después de criticar a Tokio por describir a Pionyang como una "amenaza grave e inminente" para justificar su "imprudente" fortalecimiento militar, y antes de unos ejercicios militares clave entre Seúl y Washington.



El Ejército de Corea del Sur dijo en un comunicado que detectó el lanzamiento hacia las 6:00 hora local (21:00 GMT del martes) desde los alrededores de Wonsan, en la provincia oriental de Kangwon, en dirección hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas. Asimismo, señaló que el misil recorrió más de 700 kilómetros.



El Ministerio de Defensa Japonés, por su parte, también detectó el lanzamiento y confirmó, en su cuenta de X, que el proyectil ya había caído, sin especificar el lugar exacto. Seúl y Tokio tampoco han detallado el tipo exacto de misil.

"Se estima que el misil balístico lanzado alcanzó una altitud máxima de aproximadamente 90 km, voló unos 690 km y cayó fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de nuestro país en el Mar del Japón", señala en esta publicación.

También detalla que el gobierno japonés proporcionó información a las aeronaves y buques que navegan en las cercanías, y hasta el momento no se ha confirmado ningún informe de daños u otras informaciones similares.

El Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro recopiló información de los ministerios y agencias relacionados, convocó al equipo de respuesta de emergencia y celebró consultas sobre las medidas a tomar.

Por su parte, la Presidencia de Corea del Sur ha decidido celebrar una reunión sobre el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte para exigir el cese de las provocaciones.

El ejército de Corea del Sur afirmó que mantiene su disposición a responder "contundentemente" a cualquier provocación en el marco de su postura de defensa conjunta con Estados Unidos.

Se trata del undécimo lanzamiento de un misil balístico lanzado por el ejército norcoreano en lo que va del año. El anterior fue el 6 de agosto, hace menos de una semana.

Se produce un día después de que la agencia de noticias KCNA y el diario Rodong Sinmun, los principales medios estatales de Corea del Norte, publicaran un artículo del analista de seguridad internacional, Kang Won-chol, que criticaba duramente el libro blanco de defensa de Tokio.



También sucede poco antes del Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de 10 días entre Seúl y Washington que comienza el próximo lunes, y que Pionyang considera un ensayo para la invasión de su territorio.