Al menos 27 muertos y 18 heridos en el incendio de un bar de copas en Bangkok

Personal de emergencias trabaja junto a varios cuerpos cubiertos en el bar de Bangkok donde se ha producido un incendio. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 27 personas murieron y 18 resultaron heridas en un incendio en un bar de copas en Na Padprao, al norte de Bangkok. El fuego se produjo poco antes de la medianoche y fue controlado alrededor de las 0.26 horas por los bomberos. Muchas víctimas fueron halladas en los baños del local, y ocho de los heridos se encuentran en estado grave. Las autoridades investigan el origen del incendio, que pudo comenzar en un cuadro eléctrico junto al escenario, y encontraron que la ruta de evacuación estaba obstaculizada por mesas y objetos decorativos.

Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.

El incendio se produjo antes de la medianoche en un bar de copas de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 0.26 horas los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital, añadiendo que muchas de las víctimas fueron halladas en los baños, situados en la parte trasera del pub.

BREAKING: At least 27 people killed in Bangkok restaurant fire, local media says pic.twitter.com/I1w8nfox6y — BNO News Live (@BNODesk) July 12, 2026

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó a los medios desde el lugar de los hechos que además de los 27 muertos había 18 heridos, de los cuales ocho estaban "graves", recogió Thai PBS.

Según explicó, un músico que actuaba en el local le relató que vio salir humo de un cuadro eléctrico situado junto al escenario antes de que se produjera un apagón. Instantes después se escuchó una explosión y una espesa humareda invadió rápidamente el establecimiento.

Este medio señaló que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas.

El gobernador de Bangkok dijo además que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.