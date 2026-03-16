Al menos 400 muertos y 400 heridos en un ataque pakistaní contra un hospital de Kabul, según el gobierno talibán

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 400 personas han muerto y otras 400 han resultado heridas tras un ataque paquistaní contra un hospital de rehabilitación de drogas en Kabul, según el gobierno talibán. El hospital atacado, uno de los mayores centros de rehabilitación de Afganistán, quedó completamente destruido y muchos pacientes siguen bajo los escombros. Pakistán niega haber atacado un centro médico civil y afirma que el objetivo era un almacén de armas del grupo insurgente TTP, acusando al gobierno talibán de tergiversar los hechos. El gobierno talibán ha anunciado que pondrá fin a la vía diplomática y tomará represalias militares contra Pakistán, calificando el ataque de crimen contra la humanidad.

Al menos 400 personas han muerto y otras 400 más han resultado heridas en un ataque de Pakistán contra un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, con capacidad para 2.000 pacientes, según han asegurado a EFE fuentes del Gobierno de facto talibán.



"En el ataque del régimen militar paquistaní contra el hospital de rehabilitación de drogas de mil camas, murieron más de 400 adictos que recibían tratamiento en uno de los pabellones", ha detallado el portavoz del Ministerio de Salud Pública del Gobierno afgano, el doctor Sharafat Zaman Amar.



Además, "cerca de 200 heridos también han sido trasladados a hospitales", según el portavoz, que ha advertido de que "el número de víctimas podría aumentar aún más".

Estas declaraciones coinciden con las estimaciones de una fuente del Gobierno afgano, que también ha asegurado a EFE un balance provisional de hasta 400 heridos, señalando que las instalaciones médicas "han quedado completamente destruidas por el bombardeo".



"Muchos pacientes siguen enterrados bajo los escombros, por lo que estas cifras pueden aumentar", alertan las fuentes gubernamentales.

"Hubo explosiones muy fuertes y continuas, y también se escuchó el sonido de aviones de combate. Cuando miramos, vimos llamas. Al salir, el Centro de Tratamiento Omid había sido bombardeado", ha relatado a EFE Yousuf Khan Hotak, un testigo que reside cerca del centro médico en el Distrito 9 de la capital afgana.



"Todas las víctimas aquí son civiles y pacientes que habían sido traídos para recibir tratamiento", agrega el testigo, mientras las ambulancias seguían operando en la zona.



El Gobierno paquistaní ha negado tajantemente haber atacado un centro médico civil y ha asegurado que sus operaciones fueron "altamente precisas y focalizadas" contra almacenes de material del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).



Según un comunicado del Ministerio de Información paquistaní, la afirmación sobre el hospital es una "tergiversación de los hechos" por parte del régimen talibán para encubrir su apoyo al terrorismo transfronterizo.



Para respaldar su versión, Islamabad argumenta que las detonaciones secundarias y continuas registradas tras el impacto de su artillería confirman que el edificio albergaba armamento pesado y explosivos, y no a pacientes.



El Hospital Omid era una de las instalaciones de rehabilitación más grandes de Afganistán, dedicada a tratar a drogodependientes procedentes de las 34 provincias del país asiático.

Los talibanes anuncian represalias contra Pakistán

El Gobierno de los talibanes ha anunciado que da por finalizada la vía diplomática y que tomará represalias militares contra Pakistán tras este bombardeo, que lo califica como un "crimen contra la humanidad".



"No es el momento para la diplomacia ni para mantener conversaciones", ha declarado el principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, a la cadena afgana TOLOnews, donde ha confirmado que el Emirato Islámico (como se denomina los talibanes) responderá al ataque de Islamabad.



A través de la red social X, Mujahid ha acusado a Pakistán de equiparar sus operaciones a la guerra en Gaza.



"El régimen militar paquistaní emplea tácticas israelíes en sus agresiones y asaltos contra los afganos, atacando hospitales y sitios civiles para perpetrar horrores", ha afirmado.

El anuncio de represalias se produce apenas una semana después de que el ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqoob Mujahid, advirtiera públicamente de que sus fuerzas están preparadas para un conflicto prolongado frente a la escalada fronteriza.

