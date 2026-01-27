¿Golpe de Estado en China? Xi Jinping purga a toda su cúpula militar entre rumores de tiroteos con su guardia personal

Estos movimientos ocurren en un contexto de posible invasión de Taiwán por parte de China en 2027, lo que sugiere que Xi quiere consolidar su control sobre el ejército antes de tomar decisiones clave.

Las razones oficiales para las destituciones no se han detallado, pero se mencionan acusaciones de corrupción, desacato a la autoridad de Xi y rumores de filtración de información.

Entre los oficiales purgados destacan Liu Zhenli y Zhang Youxia, este último considerado la mano derecha de Xi y figura clave en la jerarquía militar china.

Xi Jinping ha sustituido a más de veinte altos mandos militares del Ejército Popular de Liberación desde 2023, incluyendo a tres de los seis miembros de la Comisión Militar Central.

Desde 2023, Xi Jinping ha sustituido a más de veinte oficiales de alto rango del Ejército Popular de Liberación (EPL). En poco más de tres años, ha eliminado de sus puestos a tres de los seis miembros de la Comisión Militar Central (CMC) y, en los últimos días, otros dos han visto como sus nombres aparecían en los noticiarios estatales vinculados a la corrupción y el desacato a la autoridad del presidente. En otras palabras, que pronto serán cinco de seis.

Los últimos en la larga lista son Liu Zhenli, el jefe de operativos del EPL, y, sobre todo, Zhang Youxia, considerado el general de mayor importancia y la mano derecha de Xi en el estamento militar. De hecho, ambos son hijos de héroes de la guerra civil y sus carreras han ido paralelas durante décadas: en 2012, Xi llegó a lo alto del Partido Comunista Chino un año después de que Zhang fuera nombrado general. Cinco años después, ya formaba parte del politburó del PCC y Xi le otorgaba una de las vicepresidencias de la CMC.

La entidad de la purga apenas tiene parangón en la historia reciente de China y probablemente haya que remontarse a los convulsos tiempos de Mao Zedong para encontrar algo parecido.

Aunque de forma oficial no se ha explicado la razón de estas investigaciones, el periódico de las fuerzas armadas apuntaba a que Zhang había "pisoteado" la autoridad de Xi y le acusaba de menoscabar sus políticas. A falta de elementos concretos de prueba, como es lógico, los rumores se han disparado.

¿Un intento de golpe de Estado?

Uno de los más extendidos es que Zhang estaba intentando formar una especie de cohorte al margen de Xi con su propio grupo de fieles. Si la idea era que, en un momento dado, los militares tumbaran al líder político o, simplemente, se prepararan para coger el mando del país cuando este dejara el cargo —Xi cumplirá 73 años en junio y lleva trece como líder del partido— es lo que no acaba de quedar claro.

En redes sociales y foros vinculados a la oposición, tal y como informan Reuters y Bloomberg, se habla de tiroteos entre los hombres de Zhang y los de Xi y de un verdadero intento de golpe de Estado que habría acabado con más de tres mil personas detenidas.

Sin embargo, no hay prueba alguna al respecto y, desde luego, parece improbable y muy poco realista que Zhang quisiera encabezar una asonada contra un presidente tan establecido y apoyado.

Otra hipótesis, apuntada por el Wall Street Journal, es que Zhang estuviera filtrando información sobre el programa nuclear chino.

Aunque el diario estadounidense cita un informe oficial que no habría sido aún publicado y apela a fuentes internas muy solventes, la verdad es que parece también complicado de creer. Zhang era un hombre demasiado importante en la jerarquía del partido y del ejército como para que su posible espionaje pasara desapercibido.

Zhang Youxia, el general purgado. Florence Lo Reuters

Más sensata parece la acusación de corrupción. En concreto, el WSJ apunta al ascenso de Li Shangfu, uno de los delfines de Zhang y también caído en desgracia.

Al parecer, Zhang habría defendido su inclusión en el centro de mando del ejército y su posterior nombramiento como ministro de Defensa Nacional a cambio de dinero.

Li llegó al cargo en marzo de 2023 y fue sustituido apenas siete meses después, perdiendo además su condición de Consejero de Estado.

Taiwán de fondo

Lo curioso es que Xi no hiciera nada entonces contra Zhang y lo haga ahora. Probablemente, considere que es el momento de dar un golpe sobre la mesa y afirmar su autoridad, algo que hace cada cierto tiempo para que nadie se olvide dentro del partido que el que manda es él.

Ya lo hizo públicamente en el XX Congreso, cuando humilló al expresidente Hu Jintao, también involucrado, supuestamente, en asuntos de corrupción.

Todos estos movimientos llegan en un momento particularmente decisivo en el futuro de China y de su ejército. Todo apunta a que, en 2027, Xi Jinping podría ordenar la "reunificación" militar con Taiwán, es decir, la invasión y posterior anexión de la isla.

Es la fecha que el propio Xi insinuó en el citado Congreso de 2022 y coincide además con el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Si se tiene en cuenta que Estados Unidos está ahora mismo a otras cosas, las posibilidades de un ataque aumentan.

Tal vez por eso, Xi quiera sangre joven al mando del ejército y nuevas ideas. El EPL se puede enfrentar el año que viene —no descartemos tampoco que Xi espere a las elecciones presidenciales de Taiwán de 2028— al mayor reto de su historia reciente y simplemente puede que el líder no considere que Zhang fuera el hombre indicado para ese reto.

Habrá que esperar, en cualquier caso, a algo más de claridad por parte de fuentes oficiales. Si es que eso es posible.