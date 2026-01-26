La India advierte de un nuevo brote del letal virus Nipah: dos casos confirmados y casi 200 personas confinadas

Los puestos de control de enfermedades internacionales de Tailandia en los Aeropuertos Internacionales de Suvarnabhumi y Don Mueang comenzaron a implementar medidas de control sanitario para los vuelos procedentes de Bengala Occidental (India). EFE.

El estado de Bengala Occidental en la India se enfrenta a un nuevo brote del letal virus Nipah, tras confirmarse dos casos y el aislamiento preventivo de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados. Tras ello, las autoridades sanitarias han emitido este lunes una alerta epidemiológica.

"Hasta el momento, solo dos pacientes han dado positivo. Los contactos restantes, aproximadamente 190, han sido enviados a cuarentena, y quienes presentaron síntomas también se han sometido a la prueba", confirmó el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, a la agencia india ANI.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados o directamente entre personas.

Entre personas, principalmente puede transmitirse a través de secreciones respiratorias y saliva, lo que lo convierte en una amenaza difícil de contener en contextos de alta densidad de población —siendo la India el país más poblado del mundo donde viven más de 1.400 millones de personas—.



La infección provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %, y para la que no existe actualmente ni tratamiento ni vacuna, informó el organismo.

De hecho, dos enfermeras de un hospital privado, a unos 25 kilómetros de Calcuta, que compartieron turno en los últimos días de diciembre, comenzaron a presentar síntomas graves como fiebre alta y dificultad respiratoria pocos días después.

Tras presentar un rápido deterioro clínico, el 4 de enero se las ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Actualmente, una de ellas permanece en coma.

La principal hipótesis es que ambas atendieron a un paciente con un cuadro respiratorio severo que falleció antes de que pudiera confirmarse la infección.

Protocolos de emergencia

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) activó los protocolos de emergencia a través de una circular técnica donde se detallan las características del virus y las medidas urgentes que se deben tomar para evitar el contagio.

El Ministerio de Salud ha instado a reforzar la seguridad en los hospitales de la zona afectada, imponiendo el uso de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico ante el temor a la transmisión de humano a humano.

Los expertos advierten de que la emergencia continúa activa. El propio Goswami alertó de que pueden aparecer más casos y subrayó que "no es el momento de decir que el brote ha terminado".



"Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado", sentenció el experto.



De acuerdo con la alerta sanitaria vigente, la India registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se concentraron en el estado de Kerala, al sur del país, donde se produjo el último brote en julio de 2025 y se saldó con tres infectados y dos fallecidos.



El temor a la propagación del virus se ha extendido por Asia, llevando a territorios como Tailandia, Nepal o Hong Kong a activar puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos, con medidas como controles de temperatura y formularios de declaración de salud.

Por su parte, el doctor Sophon Iamsirithavorn, subsecretario tailandés de salud pública, ha explicado este lunes que "se estima que el virus Nipah es alrededor de 40 veces menos transmisible que el Covid-19, pero es más virulento, lo que impulsa a Tailandia a mantener una mayor vigilancia".