Von der Leyen aterriza en la India para cerrar el tratado de libre comercio: "Será la madre de todos los acuerdos"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este sábado a la India para cerrar lo que ella misma ha definido como "la madre de todos los acuerdos", un tratado de libre comercio que ambas partes esperan concluir finalmente el próximo martes.

"La madre de todos los acuerdos comerciales. Nos estamos acercando al Acuerdo de Libre Comercio", escribió Von der Leyen en su perfil oficial de la red social X poco después de aterrizar en Nueva Delhi.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, dio la bienvenida a Von der Leyen en la misma plataforma y destacó que su visita de Estado servirá para trazar la próxima fase de la asociación estratégica.

El portavoz, quien confirmó que Von der Leyen fue recibida a pie de pista por el viceministro indio de Comercio e Industria, Jitin Prasada, subrayó que "como las dos mayores democracias del mundo, la India y la UE comparten una asociación arraigada en la confianza mutua".

Horas antes del aterrizaje de la presidenta de la Comisión llegó también a la capital india la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, una delegación de máximo nivel a la que se sumará el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La cúpula comunitaria asistirá este lunes como "invitada de honor" al 77º desfile del Día de la República junto al primer ministro indio, Narendra Modi, antes de celebrar el martes la decimosexta cumbre bilateral, donde se confía en cerrar definitivamente el pacto.

La UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB global.

En 2024, la India fue el noveno socio comercial de la UE, representando solo el 2,4 % de su comercio total de bienes, muy por detrás del 17,3 % de Estados Unidos o del 14,6 % de China, gigante frente al que el bloque comunitario busca reducir su dependencia en el suministro de materias primas.

Al margen del tratado de libre comercio, la UE y la India quieren impulsar la inversión en sectores como el digital, el hidrógeno verde, la energía solar, la maquinaria y la fabricación avanzada.

La agenda incluye también cerrar un acuerdo de movilidad laboral, científica y estudiantil, así como un segundo gran pacto en materia de seguridad y defensa para hacer frente a las amenazas híbridas y el terrorismo.

De firmarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática de casi dos décadas, marcada por las profundas discrepancias sobre la protección de patentes y los aranceles a los vehículos y licores europeos.