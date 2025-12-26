Al menos 15 heridos tras un apuñalamiento masivo en una fábrica al suroeste de Tokio

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 15 personas resultaron heridas tras un apuñalamiento masivo en una fábrica de la prefectura de Shizuoka, al suroeste de Tokio. La mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran en estado consciente. La policía detuvo a un hombre, presunto trabajador de unos 30 años, que atacó con un cuchillo de supervivencia y portaba una máscara de gas. El atacante apuñaló a al menos ocho personas y roció un líquido sobre otras seis en la fábrica de caucho en Mishima.

Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes en unapuñalamiento masivo sucedido en unafábrica en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio, según la cadena pública japonesa NHK, que cita fuentes del Departamento de Bomberos local.



La mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital, todos en estado consciente, según la cadena.



Mientras, la policía detuvo a un hombre en el lugar sospechoso de haber atacado a las víctimas con un cuchillo.



Según el periódico japonés Asahi, las autoridades piensan que el hombre es un trabajador de unos 30 años que entró en la fábrica armado con un cuchillo de supervivencia y una máscara de gas.



De acuerdo con NHK, el hombre apuñaló al menos a ocho personas en la fábrica y roció algún tipo de líquido sobre otras seis, sin especificar cuál.



Según las autoridades de la localidad, los servicios de emergencias recibieron una llamada sobre las 16:30 hora local (07:30 GMT) alertando de que varias personas habían sido apuñaladas en una fábrica de caucho de la localidad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka.



Las autoridades están aún investigando los detalles del incidente y han acordonado la zona.