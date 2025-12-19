El asesinato de un popular líder estudiantil desata la violencia en Bangladés: los manifestantes queman sedes de periódicos

Las claves nuevo Generado con IA El asesinato del líder estudiantil Sharif Osman Hadi ha desatado violentas protestas en Bangladés, con ataques a sedes de periódicos y delegaciones diplomáticas. Manifestantes incendiaron las redacciones de The Daily Star y Prothom Alo, obligando a la evacuación de empleados y bloqueando la distribución del periódico en papel. El Gobierno interino declaró jornada de luto y atribuyó el crimen a un sabotaje político, mientras la Policía busca a los sospechosos y refuerza la seguridad ante posibles nuevos disturbios. El asesinato ha reavivado el sentimiento anti-indio en el país, con acusaciones contra Nueva Delhi de proteger a miembros del antiguo régimen derrocado.

Bangladés ha desplegado a sus fuerzas de seguridad en Daca, la capital, y otras ciudades del país a raíz del estallido de violentas protestas tras la muerte de un popular líder estudiantil, uno de los cabecillas del movimiento democrático que el año pasado logró derrocar al Gobierno de Sheikh Hasina.

Los manifestantes han atacado las redacciones de los dos principales periódicos, a quienes los islamistas acusan de mantener una postura favorable a la India, y delegaciones diplomáticas durante la madrugada del jueves al viernes en unos sucesos que se han saldado con casi 400 detenidos. La Policía y los militares bangladesíes han dado inicio a la Operación Caza del Diablo para tratar de frenar las protestas: un despliegue de seguridad que ha blindado los once accesos a Daca y que busca restablecer el orden.

Parte de la sociedad bangladesí ha reaccionado de forma violenta a la confirmación del fallecimiento en Singapur de Sharif Osman Hadi. El hasta ahora portavoz de la plataforma Inqilab Mancha y figura central del levantamiento que forzó el cambio de gobierno en 2024 murió a consecuencia de las heridas sufridas en un atentado con arma de fuego el pasado 12 de diciembre en el centro de Daca.

Scary visuals of Daily Star Newspaper building in Dhaka when it was set afire. Over 30 journalists were stranded in the building. All rescued now by Bangladesh Army. pic.twitter.com/fLxRIliEbX — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 18, 2025

Durante el asalto a la sede de The Daily Star, el periódico en inglés más influyente del país, los manifestantes incendiaron la planta baja y bloquearon las salidas. El fuego obligó a 28 empleados a refugiarse en la azotea del edificio de diez plantas, de donde fueron evacuados por los bomberos mediante grúas hidráulicas. Su edición en papel no ha llegado a los quioscos por primera vez en tres décadas. También ha sido quemada la sede del Prothom Alo.

El jefe del Gobierno interino, Muhammad Yunus, compareció para declarar jornada de luto oficial y confirmar que el Estado asumirá la protección de la familia del fallecido. En su alocución, el Nobel de la Paz adoptó la terminología de los manifestantes al calificar a Hadi de "mártir en la lucha contra la hegemonía", en referencia a la supuesta injerencia extranjera.

El mandatario, que se dirigió al país poco después de la muerte del dirigente, atribuyó el asesinato a un sabotaje político calculado por una "poderosa red" de remanentes del antiguo régimen que busca provocar el caos las elecciones generales programadas para febrero de 2026, en las que Hadi se perfilaba como candidato independiente por la circunscripción de Daca-8.

Influencia de la India

La Policía de Bangladés ha emitido una alerta fronteriza para capturar a los dos principales sospechosos del crimen, identificados como Faisal Karim Masud y Md. Alamgir Sheikh, ante la hipótesis de que intenten cruzar hacia la India. El Gobierno ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que la repatriación del cadáver genere una nueva oleada de violencia.

El asesinato ha reactivado el sentimiento anti-indio en las calles, donde los manifestantes acusan a Nueva Delhi de proteger a figuras del Gobierno depuesto. En respuesta a estas acusaciones, informes del comité de exteriores del Parlamento indio citados por la prensa regional califican la inestabilidad en Daca como un "desafío estratégico" de primer orden para sus intereses en la zona.

Así quedó la redacción del 'Prothom Alo' tras los violentos incidentes. Mohammad Ponir Hossain Reuters

Durante las protestas, la casa del primer presidente del país, Sheikh Mujibur Rahman, padre de Hasina, fue vandalizada e incendiada una vez más, después de haber sido atacada dos veces en febrero y agosto del año pasado. En un barrio en el noroeste de Daca, los manifestantes derruyeron con una excavadora una oficina de la Liga Awami, el partido de la exprimera ministra condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad.

Hadi fue un crítico feroz tanto de la vecina India como de Sheikh Hasina, cuyo gobierno duró 15 años. El grupo Inqilab Mancha, formado el año pasado, ha estado organizando protestas callejeras y campañas de denuncia contra la exprimera ministra y Nueva Delhi. Los islamistas del país y otros opositores han culpado al anterior Ejecutivo de ser servil a la India durante su mandato.