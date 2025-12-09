Al menos 20 muertos por un incendio en un edificio de siete plantas en Yakarta (Indonesia)

Los equipos de rescate sacan un cadáver del edificio incendiado este martes en Yakarta, Indonesia. Redes sociales

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 20 personas han muerto tras un incendio en un edificio de siete plantas en Yakarta, Indonesia. Entre las víctimas se encuentran cinco hombres, quince mujeres y una mujer embarazada. El fuego se inició en el primer piso y se propagó rápidamente, dificultando las labores de rescate debido al humo y las altas temperaturas. El edificio albergaba las oficinas de la empresa Terra Drone Indonesia, dedicada a drones para minería y agricultura.

Al menos 20 personas han muerto este martes por un incendio que se propagó en un edificio de siete plantas de Yakarta, donde los bomberos buscan supervivientes, según ha informado la Policía.



El incendio ya ha sido extinguido y continúan los esfuerzos para encontrar más posibles víctimas dentro del edificio.

Entre los fallecidos hay cinco hombres y 15 mujeres, incluyendo una embarazada.

En declaraciones ante los periodistas, el jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, confirmó que 20 personas murieron en el lugar, que hasta las 16:00 hora local (11:00 GMT) no había podido ser inspeccionado por completo debido al humo y a las altas temperaturas.

El incendio se desató en el primer piso y luego se extendió a los pisos superiores. El edificio albergaba las oficinas de la empresa Terra Drone Indonesia, dedicada a la venta de drones para actividades de reconocimiento aéreo con clientes de los sectores de minería y agricultura.

Algunos empleados estaban comiendo en el edificio en el momento del incendio, mientras que otros habían salido de la oficina.

Las imágenes transmitidas por televisión y redes sociales muestran a decenas de bomberos intentando evacuar a las personas que se encontraban en el interior y algunos llevaban bolsas con cadáveres.

También se observa cómo varios trabajadores escapan de los pisos altos del edificio utilizando escaleras.