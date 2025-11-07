Kim Jong-un responde a las nuevas sanciones del Gobierno de Trump lanzando otro misil balístico en el mar de Japón

Las claves nuevo Generado con IA Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, en respuesta a nuevas sanciones de Estados Unidos por actividades ilícitas de financiación de armas nucleares. El proyectil, lanzado desde la provincia de Pyongan del Norte, voló aproximadamente 700 kilómetros y fue detectado por el ejército surcoreano, que mantiene vigilancia estrecha junto a Estados Unidos. Las sanciones estadounidenses afectan a ocho personas y dos compañías acusadas de lavado de dinero para financiar programas nucleares norcoreanos, incluyendo el robo de más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas. Japón confirmó que el misil cayó fuera de su zona económica exclusiva y no reportó daños, mientras el lanzamiento ocurre tras la reciente gira asiática de Donald Trump y un aumento de la tensión regional.

Corea del Norte lanzó este viernes un nuevo misil balístico, aparentemente de corto alcance, hacia el mar de Japón, según informó el Ejército surcoreano. La maniobra se registra un día después de que Pionyang prometiera "responder de forma apropiada" a las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas y compañías acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares norcoreano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano dijo que detectó el proyectil alrededor de las 12:35 hora local (3:35 GMT) y estima que se trata de un misil balístico de corto alcance (SRBM). Agregó que fue lanzado desde el condado norcoreano de Taegwan, en la provincia de Pyongan del Norte, hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas.

"El misil norcoreano detectado voló aproximadamente 700 kilómetros, mientras los Ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos están realizando un análisis detallado de sus características exactas", explicó el JCS en el comunicado.

El Ejército añadió que, bajo una sólida postura de defensa combinada entre Washington y Seúl, vigila de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte y mantiene la capacidad y preparación necesarias para responder "de forma contundente" ante cualquier provocación.

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó el miércoles pasado a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte, unos fondos procedentes de operaciones ilícitas como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares. La medida se anunció una semana después de la gira asiática de Donald Trump en la que finalmente no se pudo reunir con el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, por tener la agenda "muy apretada".

Washington acusó a Pionyang de dirigir a sus hackers para obtener fondos ilícitos y financiar sus programas de armas, señalando que en los últimos tres años han robado más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas. Corea del Norte realiza estas actividades ante las duras sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó por su parte el lanzamiento del misil en declaraciones a la prensa, realizadas poco después del ensayo norcoreano. "Se cree que ha caído fuera de la ZEE (zona económica exclusiva) de nuestro país y, por el momento, no hay información confirmada sobre daños", dijo.

El último lanzamiento de un misil balístico norcoreano fue realizado el 22 de octubre, la primera ocasión en que Pionyang efectuó tales pruebas desde la investidura el pasado junio del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y días antes de la visita de Trump a Corea del Sur.