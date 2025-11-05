El tifón Kalmaegi arrasa Filipinas y deja al menos 52 muertos y 13 desaparecidos

Así ha quedado la provincia de Cebú tras el paso del tifón Kalmaegi. Reuters

Al menos 52 personas han muerto y 13 se encuentran desaparecidas por el impacto del tifón Kalmaegi en Filipinas, donde cerca de 437.000 personas tuvieron que ser evacuadas, informaron las autoridades, mientras se adentra este miércoles en el mar de China Meridional, rumbo a Vietnam, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

Más de 706.000 personas en 241 municipios se han visto afectadas a medida que el tifón ha cruzado el archipiélago asiático por su parte central, las Bisayas, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

El tifón tocó tierra la medianoche del lunes cerca de la localidad de Silago (este) y golpeó con severidad Cebú, donde, según medios locales, se han producido más de 40 muertes, y varias localidades han quedado totalmente inundadas, al tiempo que vehículos han sido arrastrados por las inundaciones provocadas.

Cebú ya fue castigada en octubre por un terremoto de magnitud 6,9 en el que murieron al menos 72 personas.

En la mañana de este miércoles atravesó la isla de Palawan (oeste) y se encuentra en aguas costeras de El Nido –uno de los principales destinos turísticos de Filipinas–, antes de adentrarse en unas horas en el mar de China Meridional para poner rumbo a Vietnam, según muestra la plataforma Zoom.earth.

La Agencia Meteorológica de Filipinas (Pagasa) alerta de que "existe un alto riesgo de marejada ciclónica potencialmente mortal y destructiva, con alturas máximas superiores a tres metros en las próximas 24 horas, en las comunidades costeras bajas o expuestas de Palawan".

El servicio meteorológico de la provincia meridional china de Hainan emitió el martes una alerta de nivel cuatro por la aproximación de Kalmaegi.

Filipinas sufre unos 20 tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre.